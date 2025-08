Após ser diagnosticado com tumor cerebral, paciente alerta sobre sinal que ignorou

O alerta serve como um lembrete importante: nunca subestime os sinais do seu corpo

Pedro Ribeiro - 06 de agosto de 2025

Sam Suriakumar. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O tumor cerebral pode se manifestar de maneiras sutis, silenciosas e até mesmo estranhas — e foi justamente isso que aconteceu com Sam Suriakumar, um britânico de 40 anos que estava em boa forma e levava uma vida ativa.

Apesar disso, recebeu um diagnóstico que mudou completamente sua trajetória.

O que parecia apenas um cheiro forte e passageiro, semelhante ao de água sanitária ou amônia, acabou sendo o primeiro sinal de um tumor cerebral.

Tudo começou com um episódio curioso. Sam sentiu um cheiro intenso, como se alguém tivesse acabado de limpar o banheiro com produtos fortes. O odor parecia “encher sua boca”, e foi acompanhado de tontura. Ele precisou se apoiar na parede. Ainda assim, achou que fosse algo isolado e não deu muita atenção. No dia seguinte, enquanto fazia exercícios ao ar livre, o cheiro voltou. Desta vez, a tontura também. Mais tarde, ao pegar o metrô para voltar para casa, veio o susto: Sam sofreu uma convulsão grave.

O diagnóstico de tumor cerebral

Após ser socorrido por uma ambulância e sofrer mais duas convulsões no caminho, Sam acordou dois dias depois no hospital. Não sabia o que havia acontecido. A convulsão foi tão forte que ele chegou a deslocar o ombro. Exames de imagem mostraram uma grande sombra no lado esquerdo do cérebro. A tomografia confirmou: ele tinha um tumor cerebral. O diagnóstico mudou tudo.

Sintomas que não devem ser ignorados

O caso de Sam é um alerta importante. Muitos sintomas de tumor cerebral podem parecer inofensivos no início. Alguns dos mais comuns incluem:

Dores de cabeça persistentes.

Alterações na visão.

Convulsões.

Problemas de equilíbrio.

Mudanças de humor ou comportamento.

Dificuldade na fala ou memória.

Em alguns casos, como o de Sam, o tumor cerebral pode causar alucinações olfativas — ou seja, sentir cheiros que não estão realmente presentes.

O tratamento e os cuidados ao longo do tempo

Por estar saudável, os médicos decidiram não fazer cirurgia imediatamente. O tumor cerebral de Sam era do tipo oligodendroglioma difuso, geralmente benigno, mas com potencial de evolução. A estratégia foi acompanhar a evolução e tratar os sintomas. Durante esse período, ele chegou a correr a Maratona de Londres em 2023, com o objetivo de arrecadar fundos para uma instituição que pesquisa tumores cerebrais.

Entretanto, meses depois, enquanto estava no Brasil para um casamento, Sam recebeu uma ligação de seu neurocirurgião: o tumor havia crescido. De volta ao Reino Unido, passou por cirurgia e iniciou um intenso tratamento com 30 sessões de radioterapia.

Superação e vigilância constante

Após a radioterapia, sua condição voltou a se estabilizar. Sam voltou a praticar esportes e até participou de uma prova de resistência na Bélgica. Hoje, realiza exames de rotina a cada seis meses para monitorar possíveis alterações. Ele também se tornou embaixador da Brain Tumour Research, ajudando a conscientizar outras pessoas sobre a importância do diagnóstico precoce.

“Os tumores cerebrais são os maiores causadores de morte entre crianças e adultos antes dos 40 anos. É essencial ouvir os sinais do corpo e manter a mente positiva”, afirma.

Fique atento ao seu corpo

Se você notar algo fora do comum — como cheiros estranhos, tonturas recorrentes, alterações de comportamento ou crises convulsivas — não ignore. O tumor cerebral pode se esconder por trás de sintomas inesperados. A detecção precoce pode salvar vidas. Ao menor sinal, procure um médico e realize os exames necessários. O alerta de Sam serve como um lembrete importante: nunca subestime os sinais do seu corpo.

