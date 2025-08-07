“Por que você chamou esse cara?”: garoto de programa é baleado por cliente em Anápolis

Suspeito ficou furioso, atirou na perna da vítima, deu marteladas e ainda roubou o celular do amigo antes de fugir

07 de agosto de 2025

Garoto de programa foi baleado após marcar encontro por aplicativo. (Foto: Reprodução)

Um encontro marcado por aplicativo de encontros entre homens gays, que deveria render R$ 100 para dois garotos de programa, terminou em um banho de sangue na tarde desta quinta-feira (07), em Anápolis.

Um jovem de 22 anos foi baleado na perna e agredido com um martelo por um cliente que se irritou ao encontrá-lo na companhia de um amigo.

O caso aconteceu em uma casa no bairro Jundiaí Industrial.

O Portal 6 apurou que o suspeito chegou ao local e, ao se deparar com os dois rapazes no quarto, questionou a presença do segundo homem: “Por que você chamou esse cara?”.

Imediatamente, ele sacou uma pistola e atirou na perna do jovem de 22 anos. Não satisfeito, ainda o golpeou com um martelo.

Antes de fugir em uma moto Honda CG160 laranja, o cliente “atirador” roubou o celular do outro rapaz (o garoto de programa) que era o morador da residência.

A vítima baleada, que cumpre pena por tráfico de drogas e usa tornozeleira eletrônica, foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada ao Hospital de Urgências de Anápolis (HEANA), sem risco de morte.

No local do crime, a polícia encontrou uma cápsula de munição e manchas de sangue.

O autor foi rapidamente identificado após a vítima que teve o celular roubado reconhecê-lo por uma foto mostrada pela polícia.

Ele teria usado um perfil falso para marcar o encontro.

Apesar de identificado, o suspeito ainda não foi preso, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

