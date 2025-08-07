“Por que você chamou esse cara?”: garoto de programa é baleado por cliente em Anápolis
Suspeito ficou furioso, atirou na perna da vítima, deu marteladas e ainda roubou o celular do amigo antes de fugir
Um encontro marcado por aplicativo de encontros entre homens gays, que deveria render R$ 100 para dois garotos de programa, terminou em um banho de sangue na tarde desta quinta-feira (07), em Anápolis.
Um jovem de 22 anos foi baleado na perna e agredido com um martelo por um cliente que se irritou ao encontrá-lo na companhia de um amigo.
O caso aconteceu em uma casa no bairro Jundiaí Industrial.
O Portal 6 apurou que o suspeito chegou ao local e, ao se deparar com os dois rapazes no quarto, questionou a presença do segundo homem: “Por que você chamou esse cara?”.
Imediatamente, ele sacou uma pistola e atirou na perna do jovem de 22 anos. Não satisfeito, ainda o golpeou com um martelo.
Antes de fugir em uma moto Honda CG160 laranja, o cliente “atirador” roubou o celular do outro rapaz (o garoto de programa) que era o morador da residência.
A vítima baleada, que cumpre pena por tráfico de drogas e usa tornozeleira eletrônica, foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada ao Hospital de Urgências de Anápolis (HEANA), sem risco de morte.
No local do crime, a polícia encontrou uma cápsula de munição e manchas de sangue.
O autor foi rapidamente identificado após a vítima que teve o celular roubado reconhecê-lo por uma foto mostrada pela polícia.
Ele teria usado um perfil falso para marcar o encontro.
Apesar de identificado, o suspeito ainda não foi preso, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!