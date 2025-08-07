Goiás é um dos estados em que PF deflagrou operação contra fraude no Fundeb

Justiça também determinou o bloqueio e o sequestro de bens de pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema

Augusto Araújo - 07 de agosto de 2025

Imagem ilustrativa de agente da Polícia Federal em ação. (Foto: Divulgação)

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (8), a Operação Ilicitantes para investigar fraudes em licitações da Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc-GO), que utilizavam verbas do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação).

A pasta, no entanto, seria vítima da ação de um terceiro. Conforme nota da Seduc-GO, que pode ser lida na íntegra logo abaixo, “não houve nenhuma ação de busca e apreensão na sede da Secretaria, em Goiânia, ou em suas unidades administrativas no estado. A Seduc não é alvo da operação”.

Investigações sob sigilo

Poucos detalhes em relação a Goiás foram tornados públicos pela Polícia Federal. No entanto, a investigação revelou o pagamento de propina, no valor de cerca de R$ 465 mil, a um servidor terceirizado.

O dinheiro teria sido repassado por meio de empresas e usado na compra de carros e eletrônicos, bens incompatíveis com a renda do funcionário.

Os investigados podem responder por crimes como frustração de licitações, corrupção e lavagem de dinheiro.

Mais estados

Além de Goiás, a operação também cumpriu outros oito mandados de busca e apreensão no Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo.

A Justiça também determinou o bloqueio e o sequestro de bens de pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema.

Com a palavra, a Seduc-GO

A Secretaria de Educação do Estado de Goiás esclarece que, conforme informado pela própria Polícia Federal, não houve nenhuma ação de busca e apreensão na sede da Secretaria, em Goiânia, ou em suas unidades administrativas no estado. A Seduc não é alvo da operação.

Segundo as informações divulgadas, um funcionário de empresa terceirizada que foi alvo de busca e apreensão nesta quinta-feira (7) foi desligado das suas funções na Seduc ainda em 2022.

Nenhum servidor da Seduc foi notificado sobre a operação ou procurado pela PF. Contudo, a pasta está em contato com as autoridades competentes para obter informações detalhadas e reforça seu compromisso irrestrito com a transparência e com o pleno esclarecimento dos fatos.

