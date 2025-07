Câmeras flagram garota de programa entrando no carro de suspeito antes de ser assassinada em Anápolis

Samylla Morais foi encontrada em meio à vegetação poucas horas depois, com ferimentos provocados por arma de fogo

Natália Sezil - 20 de julho de 2025

Vídeo foi registrado pelas câmeras poucas horas antes de o corpo da garota de programa ser encontrado. (Foto: Reprodução)

O caso de Samylla Morais, garota de programa de 25 anos que foi encontrada morta em uma estrada vicinal próxima à Universidade Estadual de Goiás (UEG) de Anápolis, ganhou novas imagens.

Isso porque câmeras de segurança flagraram o momento em que a profissional entra no carro do suspeito, de 24 anos, pouco antes do homicídio, cometido no final da noite de sexta-feira (18).

O vídeo data de 19h34, quando o suposto assassino se aproxima com um carro e para próximo ao meio-fio. Assim que o veículo chega, Samylla é vista saindo de casa.

Usando um vestido azul e com uma bolsa na mão, ela caminha até o automóvel, abre a porta do passageiro e entra. O motorista sai com o carro em seguida. A ação dura menos de um minuto.

O veículo que aparece no vídeo – modelo Chevrolet Astra – havia sido escondido após o assassinato. Ele foi identificado por meio das câmeras de segurança, e o suspeito já foi detido pela Polícia Civil (PC).

O caso está sob responsabilidade do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis, que busca esclarecer a motivação do crime.

Em tempo

O corpo da garota de programa foi localizado na noite de sexta-feira em meio à vegetação, com diversos ferimentos provocados por arma de fogo. Segundo a PC, os indícios seriam de um crime com características de execução.

Samylla Morais, nome social escolhido pela travesti, mantinha um perfil nas redes sociais onde compartilhava a rotina e relatava casos da profissão, como calotes de clientes.

O suspeito de tê-la assassinado foi localizado no dia seguinte ao homicídio, no bairro São João, após o rastreio de mensagens trocadas com a vítima pelo Instagram.

Ele foi detido, e os objetos encontrados com ele – munições de arma de fogo e uma blusa de frio com manchas de sangue – foram apreendidos. O jovem segue à disposição do Poder Judiciário.

