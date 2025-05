Cenário de novos prédios na JK tem uma garagem de veículos como “contraste”

Zé Neto veículos se agarra à tradição e teria recusado diversas ofertas de construtoras, como a Engecom, para vender o ponto e deixar a área

Samuel Leão - 26 de maio de 2025

A garagem Zé Neto Veículos ficará entre grandes edifícios na JK. (Foto: Google Maps)

A Avenida JK, via que corta o Jundiaí Industrial, passa por grandes transformações com o lançamento de prédios de grande porte e empreendimentos imobiliários. Só que, na contramão dessa mudança, uma garagem de veículos resiste e se recusa a abandonar o local.

A chamada Zé Neto Veículos se agarra à tradição e teria recusado diversas ofertas de construtoras, como a Engecom, para vender o ponto e deixar a área. Ao redor do galpão da empresa, se ergue um Hub Urbano.

O conceito se trata basicamente da reunião dos ambientes de serviço, compras e moradia em um só lugar. Essa novidade tem como intuito facilitar a vida dos residentes, reduzindo deslocamentos e unindo oferta e demanda no mesmo local.

Com o Gênesis Residence e o Zion chegando, além do prédio já de sucesso Gênesis Offices, o perfil e valor pelo metro quadrado da área mudam radicalmente, abandonando (ou quase) a era dos galpões.

Apesar disso, a garagem Zé Neto Veículos não demonstra intimidação frente às mudanças, mantendo-se bem entre os prédios que virão e continuando normalmente as atividades de compra e venda de veículos.

Comando da comunicação da Prefeitura e Câmara seguem sem novos nomes

O prefeito Márcio Corrêa (PL) e a presidente da Câmara, Andreia Rezende (Avante) ainda não definiram quem comandará, respectivamente, a comunicação de ambos poderes.

Como as áreas são estratégicas, a expectativa é que ao menos interinos possam ser escalados como teste.

Juíza determinou sigilo no caso Anápolis na Roda, mas decisão não foi cumprida

Nos despachos que fez ao conceder liberdade aos três envolvidos no caso Anápolis na Roda, a juíza Marcela Caetano da Costa, da 4ª Vara Criminal de Anápolis, determinou expressamente o “sigilo sobre as diligências e provas colhidas”.

Não foi o que aconteceu.

Conforme o documento, o ato foi destinado à autoridade policial.

Caso de médica presa em Goiânia causa revolta entre classe médica

Após uma médica ser presa por “exercício ilegal da medicina”, mesmo tendo formação pela Universidade Federal de Goiás (UFG), a Justiça decidiu por manter a prisão e arbitrou uma fiança de R$ 250 mil.

Realizada pelo polêmico “delegado influencer” Humberto Teófilo, a ação recebeu muitas críticas da classe médica e do Conselho Regional de Medicina (CREMEGO). No fim das contas, a suspeita estaria realizando procedimentos que precisam de formação específica, e a fiscalização dessas práticas deveria recair ao próprio conselho.

Melhorias no tratamento dos doentes renais deve ser o novo esforço da Semusa

Os doentes renais de Anápolis devem receber maior empenho, por parte da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), para a realização dos procedimentos como hemodiálises.

Com diversos dependentes do procedimento denunciando a dificuldade de conseguí-lo no município, a realização deve entrar na pauta da secretária de saúde.

Nota 10

Para realização do Circuito Goiano de Pesca Esportiva, que reuniu dezenas de pescadores de todo o país.

Nota Zero

Para o Galo da Comarca, que segue com o jejum de vitórias pela Série C e custou conseguir um empate em casa contra o Maringá.