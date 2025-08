Câmera flagrou acidente em frente ao feirão do Jundiaí que deixou motociclista em estado gravíssimo

Vítima foi socorrista por motorista e testemunhas envolvidas na ocorrência, antes de ser encaminhada ao Heana

Augusto Araújo - 05 de agosto de 2025

Câmera de segurança registrou acidente em frente ao Feirão do Jundiaí. (Foto: Reprodução)

Novas imagens obtidas pelo Portal 6 mostram o momento do acidente ocorrido na Avenida Visconde de Taunay, em frente ao feirão do Jundiaí.

Na ocorrência, registrada na madrugada desta segunda-feira (04), um motociclista ficou em estado gravíssimo após colidir com um carro.

Conforme é possível observar na filmagem, o condutor do veículo trafega pela via pública, quando inicia uma manobra de conversão à esquerda.

Em depoimento, o motorista apontou que havia sinalizado o movimento. Porém, com as imagens da câmera não é possível dizer com precisão se ele realmente deu a seta.

Assim, durante a manobra, o motociclista vem em alta velocidade, no sentido contrário. Ele colide na lateral direita do carro e cai ao chão.

Logo após o choque, o condutor do veículo de passeio desce do automóvel para auxiliar a vítima. Testemunhas que estavam por perto também se prontificam para prestar os primeiros-socorros.

Situação clínica

O jovem motociclista foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, posteriormente, encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital de Urgências de Anápolis (Heana), onde teve o estado de saúde classificado como gravíssimo.

A reportagem do Portal 6 tentou contato com a administração da unidade de saúde, para atualizar a situação da vítima. Porém, até o fechamento da matéria, não houve retorno. O espaço segue em aberto.

