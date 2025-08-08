Goiás tem prédio tão alto que está fazendo sombra até em Minas Gerais

Cena foi capturada por um internauta durante um voo de drone, demonstrando a altura e a localização estratégicas do edifício

Natália Sezil - 08 de agosto de 2025

Complexo Áquila faz sombra até no território de Araporã. (Foto: @lucasnatela e Divulgação)

Conhecida pelas cachoeiras bonitas e por oferecer aventuras de tirar o fôlego, Itumbiara, no Sul goiano, também surpreende por um aspecto pouco conhecido: a presença de um prédio tão alto que faz sombra em Minas Gerais.

O edifício em questão é o Complexo Áquila, que, localizado na Avenida Beira Rio, se avoluma por aproximadamente 40 pavimentos, com mais de 150 metros de altura.

A dimensão, somada à localização, completam o alcance impressionante. A cena foi demonstrada por um internauta, que compartilhou nas redes sociais as imagens captadas durante um voo de drone.

Na publicação, Lucas Oliveira (@lucasnatela) mostra que a sombra se estende por todo o Rio Paranaíba, chegando até o território de Araporã, já em Minas Gerais.

Cartão postal do município, o curso d’água é a barreira natural que separa Goiás do vizinho mineiro. A extensão dele no ponto onde fica o Áquila é incerta, mas é possível ter uma noção.

Isso porque, na ponte que cruza o rio, a pouco mais de 2 km de distância do edifício, o Paranaíba tem aproximadamente 300 metros de largura.

O arranha-céu, portanto, cruza todo esse espaço até atingir o território minério. O alcance, superior a todos os prédios próximos, fez com que internautas brincassem com a situação.

“Será que dá para ver Uberlândia?”, questionou um. Outro usuário apontou: “já que Minas não tem mar, agora temos sombra e água fresca”. “Esse prédio é para vigiar os mineiros”, completou um terceiro.

