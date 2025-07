Justiça mantém demissão de funcionária de açougue que pesava picanha com preço de coxão mole para os amigos

Açougueira foi flagrada pelas câmeras dando prejuízo ao supermercado e teve justa causa confirmada na Justiça do Trabalho

24 de julho de 2025

Carne no açougue. (Foto: Reprodução)

A Justiça do Trabalho de Minas Gerais manteve a demissão por justa causa de uma funcionária de um supermercado em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, após ela ser flagrada vendendo cortes nobres como se fossem carnes mais baratas para beneficiar amigos.

Segundo o processo, as imagens de segurança mostraram a funcionária pesando picanha com o código de coxão mole, gerando prejuízo direto ao empregador. Além disso, uma testemunha confirmou ter presenciado a prática pelo menos três vezes, sempre com os mesmos clientes — um deles, inclusive, recusava ser atendido por outros funcionários.

A trabalhadora tentou reverter a justa causa alegando perseguição da gerente, além de afirmar que teria cometido o erro por engano. Disse ainda que teria sido punida mais de uma vez pelo mesmo motivo e pediu indenização por danos morais.

No entanto, a empresa apresentou provas como vídeos e depoimentos que indicavam não só a conduta irregular, mas também que a própria funcionária admitiu a troca de códigos. Em uma das gravações, ela aparece atendendo um conhecido, pesando cortes de coxão mole, mas usando o código da paleta bovina — mais barata.

Na decisão, o juiz João Rodrigues Filho, da 3ª Vara do Trabalho de Uberlândia, concluiu que houve falta grave e que a trabalhadora, com mais de dois anos de experiência no setor, sabia exatamente os códigos dos produtos. Por isso, considerou injustificadas as alegações de erro.

O Tribunal Regional do Trabalho de Minas (TRT-MG) confirmou a sentença. A funcionária recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho (TST), que ainda não marcou a data do julgamento.

