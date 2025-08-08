Simples e saboroso: confira a receita de bolo com apenas 3 ingredientes

Gabriella Licia - 08 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Gordices da Teka)

Quem disse que para fazer um bolo delicioso é preciso gastar muito na receita ou ter uma lista enorme de ingredientes?

Essa receita vai provar que, com apenas três itens simples, é possível preparar um doce irresistível, fofinho e perfeito para acompanhar um café fresquinho. É a opção ideal para quem quer praticidade, economia e sabor no mesmo prato.

O bolo com 3 ingredientes é uma daquelas receitas que salvam qualquer momento: quando chegam visitas inesperadas, quando bate aquela vontade de comer algo doce ou até para adoçar a rotina sem complicação.

O preparo é tão fácil que até quem não tem experiência na cozinha vai conseguir acertar de primeira.

Além de ser rápido, o resultado da receita é surpreendente: a textura macia combina com o sabor marcante do coco e a cremosidade do leite condensado. É impossível comer apenas um pedaço.

Simples e saboroso: confira a receita de bolo com apenas 3 ingredientes:

Ingredientes

3 ovos;

2 xícaras de leite condensado (aproximadamente 2 latas);

2 xícaras de coco ralado seco (sem açúcar).

Modo de preparo

Em uma tigela, quebre os ovos e bata levemente com um garfo ou fouet.

Acrescente o leite condensado e misture até formar um creme uniforme.

Adicione o coco ralado e mexa até obter uma massa homogênea.

Despeje a mistura em uma forma untada e enfarinhada.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até que o topo esteja dourado.

Retire, espere amornar e sirva.

Dica extra: Se quiser inovar na receita, adicione raspas de limão ou uma pitada de canela para dar um toque especial. Esse bolo também fica ótimo servido com calda de chocolate ou acompanhado de frutas frescas.

Com poucos ingredientes e muito sabor, essa receita vai conquistar seu paladar e entrar para o seu caderno de favoritos.

