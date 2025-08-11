6 truques para melhorar o desempenho do seu notebook sem gastar nada

Pequenos ajustes deixam a máquina funcionando mais rápido e tudo sem precisar gastar dinheiro

Magno Oliver - 11 de agosto de 2025

Pessoa estudando com notebook. (Foto: Ilustração/Pexels/Peter Olexa)

Seu notebook anda lento, com desempenho bem abaixo do esperado de quando você comprou? Alguns fatores podem estar atrapalhando o bom funcionamento.

Confira agora algumas dicas e tutoriais que técnicos em notebooks trouxeram para melhorar o desempenho dele e sem gastar nada com isso.

6 truques para melhorar o desempenho do seu notebook sem gastar nada

1. Desative programas que agem na inicialização

Sim, muitos programas são configurados para abrir automaticamente ao ligarmos o notebook. Assim, isso consome memória e deixa o sistema mais lento.

Para ajudar nessa tarefa, você vai acessar a aba “Gerenciador de Tarefas” e desativar os programas que não são essenciais para o funcionamento direto da máquina e também do seu uso pessoal.

2. Apague arquivos temporários

Parece básico, mas muita gente esquece. O sistema acumula arquivos temporários com o uso diário que ocupam espaço e reduzem a velocidade de processamento da placa e processador.

Por fim, use a ferramenta de limpeza de disco do próprio Windows para eliminá-los com segurança. O desempenho melhora em 20%.

3. Desfragmente o disco rígido com frequência

Outra boa dica e que muita gente esquece que está sempre disponível a nosso favor é a ferramenta de desfragmentação de disco rígido.

Assim, nos notebooks com HDs mais antigos (não SSD), a desfragmentação organiza os arquivos no disco e acelera o acesso. Use a ferramenta nativa do Windows para essa tarefa lá no menu de configurações.

4. Desinstale programas que não usa mais

Assim como a gente faz em nossos celulares, também repetimos nos nossos notebooks, não é mesmo?

Softwares esquecidos ocupam espaço e, muitas vezes, funcionam em segundo plano gastando memória, bateria e processamento. Para resolver, vá ao painel de controle e remova tudo o que for dispensável.

5. Desative efeitos visuais

Também igual fazemos em nossos celulares, nos notebooks, animações e transições visuais deixam a interface mais bonita, mas exigem mais do sistema. Isso interfere em todos os aspectos de funcionamento, armazenamento e processamento de dados.

Vá nas configurações avançadas de desempenho, escolha a opção “Ajustar para obter melhor desempenho” e veja o desempenho melhorar em 10%.

6. Mantenha o sistema atualizado

Sim, muita gente não se atenta a esse detalhe e quem sofre posteriormente é o desempenho do aparelho. Assim, é importante atualizar o sistema sempre, pois as atualizações corrigem falhas, otimizam processos e melhoram a segurança. Por fim, verifique se o Windows está com as atualizações mais recentes e deixe o sistema sempre em dia.

