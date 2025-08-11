Não é a escova, nem o pente: saiba o acessório que cuida melhor dos cabelos

Acessório simples que você tem em casa desempenha papel importante na saúde dos fios e couro cabeludo

Magno Oliver - 11 de agosto de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Leo Neto)

Você sabe cuidar bem dos seus cabelos? Essa é uma preocupação constante e muito comum para muitos brasileiros hoje em dia.

Afinal, a falta de tempo é um desafio e com tantos produtos e ferramentas disponíveis para ajudar nisso, nem sempre é fácil saber o que realmente funciona.

Hoje em dia temos shampoos, cremes, máscaras, condicionadores, pentes de madeira, escovas de cerdas, o arsenal caseiro para cuidar dos fios é enorme.

Mas o que muita gente não sabe é que um dos itens com maior eficácia para ajudar nos cuidados e manutenção de fios saudáveis está na sua casa.

Segundo especialistas, muitas pessoas seguem cuidados rígidos com os cabelos durante o dia, mas ignoram o que acontece com eles durante o sono.

E é nesse momento que grande parte dos danos surgem, principalmente por conta do atrito com o travesseiro e lençol.

Assim, a fricção constante entre os fios do cabelo e o travesseiro pode comprometer até mesmo tratamentos capilares caros.

E é aí que entra o acessório que conquistou espaço nas rotinas de beleza: a fronha ou a touca de cetim.

O cetim é um material sintético com superfície bem lisa que reduz bastante o atrito entre fios e o travesseiro.

Assim, ele evita a formação dos famosos frizz, reduzindo a quebra da estrutura e mantendo a hidratação natural dos cabelos por mais tempo.

Em análise dos tricologistas, o cetim não absorve oleosidade dos fios, agindo diferente do algodão, por exemplo.

Esse tecido ajuda a conservar os óleos naturais do couro cabeludo e tem indicação universal para todos os tipos de cabelo.

