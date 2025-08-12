Ciclista é atingido enquanto tentava atravessar a rua e motorista foge sem prestar socorro em Anápolis
Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que a vítima sofreu um traumatismo craniano, além de lesões na boca
Um ciclista precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros após ser atropelado enquanto passava pela Vila Norte, em Anápolis, na tarde desta terça-feira (12).
O homem, não identificado, atravessava a rua de bicicleta quando foi atingido pelo carro. O motorista fugiu em seguida, sem prestar socorro.
Ainda assim, moradores que testemunharam o acidente puderam anotar a placa do veículo – o que auxiliará a polícia a identificar o responsável.
A força do impacto fez com que a vítima ficasse desacordada e, posteriormente, confusa. O ciclista sofreu um traumatismo craniano e um corte na boca.
Socorrido pelos bombeiros, o caso fica agora sob tutela das autoridades competentes, que deverão tomar as devidas medidas legais.
