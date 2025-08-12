Ciclista é atingido enquanto tentava atravessar a rua e motorista foge sem prestar socorro em Anápolis

Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que a vítima sofreu um traumatismo craniano, além de lesões na boca

Natália Sezil - 12 de agosto de 2025

Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima. (Foto: Reprodução)

Um ciclista precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros após ser atropelado enquanto passava pela Vila Norte, em Anápolis, na tarde desta terça-feira (12).

O homem, não identificado, atravessava a rua de bicicleta quando foi atingido pelo carro. O motorista fugiu em seguida, sem prestar socorro.

Ainda assim, moradores que testemunharam o acidente puderam anotar a placa do veículo – o que auxiliará a polícia a identificar o responsável.

A força do impacto fez com que a vítima ficasse desacordada e, posteriormente, confusa. O ciclista sofreu um traumatismo craniano e um corte na boca.

Socorrido pelos bombeiros, o caso fica agora sob tutela das autoridades competentes, que deverão tomar as devidas medidas legais.

