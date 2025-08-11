Motorista bêbado é preso após atropelar adolescente em Aparecida de Goiânia; câmera filmou fuga

Além do crime, condutor ainda precisou pagar quase R$ 3 mil pela infração e teve a CNH suspensa

Natália Sezil - 11 de agosto de 2025

Câmera registrou quando motorista atropelou adolescente e fugiu sem prestar socorro. (Foto: Divulgação)

Um motorista, de 56 anos, foi preso em flagrante após dirigir embriagado e atropelar um adolescente, em Aparecida de Goiânia. Câmeras de segurança registram o momento em que ele foge sem prestar socorro.

O caso aconteceu no final da noite de sexta-feira (08), mas só foi divulgado pela Polícia Militar (PM) na manhã desta segunda (11).

O vídeo mostra que a vítima, de 14 anos, caminhava pela Rua Jaraguá, no Jardim Buriti Sereno, quando o carro modelo Jeep Renegade surgiu de repente.

O motorista é visto dirigindo em alta velocidade, avançando sobre o adolescente. São necessários apenas dois segundos para que o veículo apareça na câmera e atropele a vítima.

Em seguida, o homem foge sem prestar socorro. O adolescente, caído na rua, é ajudado por outras pessoas que passavam pelo local.

Acionada, a PM localizou o condutor do veículo no Jardim Helvécia. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que constatou 0,62 mg de álcool por litro de ar expelido – o que já é considerado crime de trânsito, não mais infração.

Ele foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes. Além da responsabilização criminal, dirigir embriagado tem auto de infração no valor de R$ 2.934,70 e prevê a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Já o adolescente sofreu múltiplas escoriações pelo corpo e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi liberado após os exames médicos.

