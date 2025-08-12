Mabel responde se fechará a Comurg após casos de corrupção
Chefe do Executivo goianiense revelou as mudanças e a expectativa otimista, retomando a normalidade
Em um vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), falou sobre a situação da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) após os casos de corrupção descobertos, declarando que não irá fechar a empresa.
“Nós vamos manter ela aberta, nós estamos recuperando. Está aqui o conselho executivo, os presidentes, e nós vamos manter ela aberta. A cada dia mais ela está se tornando eficiente”, expressou.
O chefe do Executivo goianiense revelou as mudanças e a expectativa otimista, retomando a normalidade após a descoberta de super salários e gratificações indevidas, que resultou em vários cortes no quadro de funcionários.
“A Comurg parou de gastar dinheiro público para financiar corrupção, por isso ela está melhorando o dia a dia”, complementou.
O Ministério Público de Goiás (MPGO) chegou a propor uma ação de improbidade administrativa contra três ex-presidentes da empresa, em janeiro deste ano.
Por fim, Mabel ressaltou que o caminho da Comurg é se tornar eficiente, seguindo o padrão de outras empresas do mundo inteiro, crescendo no serviço e, mais a frente, assumindo também o aterro sanitário da capital.
