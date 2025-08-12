OAB-GO define lista sêxtupla para vaga no Tribunal de Justiça
Agora, a lista segue para o TJ-GO, que indicará três nomes ao governador, responsável pela escolha final
“Uma vez que a lista foi formada em escrutínio único, eu parabenizo a todos os candidatos que participaram, rogo aos seis candidatos que entram na lista que façam uma boa representação da advocacia no próximo passo de escrutínio junto ao Tribunal de Justiça e declaro encerrada a sessão”, declarou o responsável pela condução dos trabalhos, ao final da sessão.