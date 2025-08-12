OAB-GO define lista sêxtupla para vaga no Tribunal de Justiça

Agora, a lista segue para o TJ-GO, que indicará três nomes ao governador, responsável pela escolha final

Sede da OAB Goiás. (Foto: Divulgação/OAB-GO)

Em sessão do Conselho Seccional, a Ordem dos Advogados do Brasil de Goiás (OAB-GO) definiu nesta terça-feira (12) os seis nomes que vão compor a lista sêxtupla do quinto constitucional destinada ao Tribunal de Justiça (TJ-GO).

Foram escolhidos: Breno Pires Borges (62 votos), Augusto César Rocha Ventura (56), Ana Carolina Ribeiro Barbosa (55), Luciano Hana (45), Ludmilla Borges (42) e Ricardo Baiochi Carneiro (41).

“Uma vez que a lista foi formada em escrutínio único, eu parabenizo a todos os candidatos que participaram, rogo aos seis candidatos que entram na lista que façam uma boa representação da advocacia no próximo passo de escrutínio junto ao Tribunal de Justiça e declaro encerrada a sessão”, declarou o responsável pela condução dos trabalhos, ao final da sessão.

 

