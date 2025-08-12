Saiba quantos andares e metros terá o novo prédio da Emisa no Jundiaí, que será o maior de Anápolis

Novo empreendimento quebra um dos maiores mitos sobre construções na cidade

Samuel Leão - 12 de agosto de 2025

Local onde vai ficar o prédio mais alto de Anápolis, (Foto: Divulgação/Emisa)

Toda cidade conta com um plano diretor, que consiste em diretrizes que estabelecem padrões e limites para a construção civil e, em muitos casos, esse plano limita até o tamanho máximo dos edifícios. Em Anápolis, há uma crença de que os prédios não podem passar dos vinte e poucos pavimentos, pois isso afetaria a Base Aérea de Anápolis, por exemplo, mas, na realidade, essa limitação não existe.

Rápidas ouviu especialistas e apurou que, o que de fato existe são índices urbanísticos que se combinam, o que possibilitou o lançamento de um prédio de 34 andares no Jundiaí.

Anunciado pela Emisa, o Ares Jundiaí ficará situado atrás da Câmara Municipal, bem ao lado da Jamel Cecílio, e só foi permitido graças ao grande recuo na ocupação dos 4.800 m² totais da área.

Isso porque o empreendimento vai contar só com uma torre, que respeita o zoneamento e infraestrutura região, atendendo a questões como a disponibilização de um acesso para veículos que não trave o trânsito da rua.

No total, o Ares Jundiaí terá um total de 102 metros de altura, contando ainda com um rooftop com vista 360º no último andar. Outros detalhes ainda serão divulgados pela construtora, mas a previsão de conclusão da obra é de 48 meses, a contar a partir do início, previsto para maio de 2026.

Canos que causaram incêndio no Bairro de Lourdes eram da própria MRV

Apesar de, em um primeiro momento, ter ficado no ar a possibilidade dos canos que pegaram fogo e causaram danos ao condomínio Arcos do Jardim serem da Saneago ou da Prefeitura de Anápolis, na realidade eram da própria MRV, construtora dona do empreendimento.

Agora, resta a possibilidade de ter se tratado de um incêndio criminoso, visto não haver mato seco e nem outros atributos que poderiam ter causado o incêndio espontaneamente. Na segunda-feira (11), funcionários da empresa iniciaram uma força tarefa para reparar os danos.

Prefeito cassado de Joviânia “pagou todas” para os eleitores

Cassado sob a acusação de ter comprado votos, depoimentos revelaram que Max Barbosa (Podemos), ex-prefeito de Joviânia, chegou ao ponto de “pagar todas” para eleitores, em meio a momentos de distribuição de bonés e adesivos.

Os locais chamaram a prática de “bica corrida”, que seria a liberação para beberem cerveja a vontade na conta do então candidato.

Galo responde vereador sobre patrocínio da Prefeitura de Anápolis

Depois do vereador Fred Godoy (Agir) falar, durante sessão ordinária na Câmara de Anápolis, que os times da cidade deveriam utilizar a logo da Prefeitura no uniforme, por ela ser o maior patrocinador deles, a direção do Galo respondeu.

Isso porque o time conta, sim, com uma logo da Prefeitura na parte de trás do uniforme. O próprio vereador também percebeu a gafe e rapidamente enviou uma errata para a coluna, fazendo as pazes com o Anápolis e também com o Grêmio Anápolis. No fim das contas, a única equipe cuja “carapuça servia” era a Rubra mesmo.

MP apura suspeita de nepotismo em organização ligada à Saúde de Rio Verde

A 4ª Promotoria de Justiça de Rio Verde instaurou inquérito civil para investigar possível nepotismo envolvendo a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância Centro Médico Augusta Gomes Bastos, entidade que recebe recursos públicos do município.

Segundo o MPGO, a organização contratou como superintendente de operações Valessa Costa Carrijo Gusatti, irmã do prefeito Wellington Carrijo (MDB), com salário de R$ 17,9 mil. O caso envolve repasses milionários para manutenção de serviços de saúde, incluindo mais de R$ 43 milhões destinados ao Hospital Materno Infantil Augusta Bastos e R$ 520 mil para cirurgias eletivas.

Nota 10

Para a intervenção da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) no Viaduto Ayrton Senna. De fato melhorou e muito o trânsito no local.

Nota Zero

Para a Latam Airlines, pelo cancelamento de última hora do voo que ligava Goiânia à São Paulo na segunda-feira (11), Infelizmente essa situação não é inédita.