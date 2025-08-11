Voo de Goiânia para São Paulo é cancelado de última hora e deixa passageiros frustrados

A um dos clientes, Latam teria dito que uma pane na aeronave havia sido a causa do cancelamento

Davi Galvão Davi Galvão -
Transtorno por conta do cancelamento do voo gerou filas no aeroporto. (Foto: Portal 6)
Transtorno por conta do cancelamento do voo gerou filas no aeroporto. (Foto: Portal 6)

Passageiros que tinham viagem marcada partindo do Aeroporto Internacional Santa Genoveva, com embarque a partir das 17h30 e destino ao Aeroporto de Congonhas (SP), foram surpreendidos na tarde desta segunda-feira (11), ao descobrirem que o vôo havia sido cancelado, sem aviso prévio.

Para um empresário de Anápolis, que preferiu não se identificar, a notícia veio justamente no portão, quando já estava pronto para embarcar.

“Muita gente na fila, todos foram pegos de surpresa, uma situação bem chata”, comentou.

Ele contou que funcionários da Latam, companhia responsável pelo voo, revelou que o cancelamento abrupto se deu devido a uma pane na aeronave e que manutenções seriam realizadas.

Para contornar o imprevisto, ele disse que a empresa chegou a realocar alguns passageiros para o horário seguinte, mas que não haveria vagas para todos.

A reportagem entrou em contato com a Latam, que disse estar apurando a situação.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

PublicidadePublicidade
+ Notícias