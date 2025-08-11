Voo de Goiânia para São Paulo é cancelado de última hora e deixa passageiros frustrados

A um dos clientes, Latam teria dito que uma pane na aeronave havia sido a causa do cancelamento

Davi Galvão - 11 de agosto de 2025

Transtorno por conta do cancelamento do voo gerou filas no aeroporto. (Foto: Portal 6)

Passageiros que tinham viagem marcada partindo do Aeroporto Internacional Santa Genoveva, com embarque a partir das 17h30 e destino ao Aeroporto de Congonhas (SP), foram surpreendidos na tarde desta segunda-feira (11), ao descobrirem que o vôo havia sido cancelado, sem aviso prévio.

Para um empresário de Anápolis, que preferiu não se identificar, a notícia veio justamente no portão, quando já estava pronto para embarcar.

“Muita gente na fila, todos foram pegos de surpresa, uma situação bem chata”, comentou.

Ele contou que funcionários da Latam, companhia responsável pelo voo, revelou que o cancelamento abrupto se deu devido a uma pane na aeronave e que manutenções seriam realizadas.

Para contornar o imprevisto, ele disse que a empresa chegou a realocar alguns passageiros para o horário seguinte, mas que não haveria vagas para todos.

A reportagem entrou em contato com a Latam, que disse estar apurando a situação.