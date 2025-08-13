Esses signos vão receber uma proposta tentadora até domingo (e ela pode mudar tudo)

O mais importante é estar atento e saber identificar quando uma proposta realmente vale a pena

Gabriella Licia - 13 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Juliano Ferreira)

A vida é feita de oportunidades que aparecem quando menos esperamos. Algumas delas podem ser simples, mas outras têm o poder de mudar completamente o rumo das coisas para os signos.

E, segundo a astrologia, até este domingo, alguns signos do zodíaco estarão sob forte influência de aspectos planetários que favorecem convites e propostas inesperadas, seja na vida profissional, amorosa ou pessoal.

Essa “janela de sorte” surge com a combinação de Mercúrio, o planeta das comunicações, e Vênus, que rege relacionamentos e prazer, formando um aspecto harmônico com Júpiter, o planeta da expansão.

Isso significa que mensagens, encontros ou conversas aparentemente casuais podem se transformar em grandes oportunidades. O mais importante é estar atento e saber identificar quando uma proposta realmente vale a pena.

Se você é desses signos, prepare-se para novidades que podem mexer com suas emoções e até com seus planos para o futuro.

Signos que podem receber uma proposta tentadora até domingo

Áries

O impulso ariano vai se encontrar com uma chance única de crescimento. Pode ser uma nova vaga, um projeto ousado ou até um convite para embarcar em uma aventura inesperada. O segredo é pensar antes de agir, mas não deixar passar.

Gêmeos

Sua habilidade de comunicação vai abrir portas. Um contato antigo pode reaparecer com uma ideia ou convite que mexe com a sua curiosidade. Ouça com atenção e avalie com calma, pois pode ser mais promissor do que parece.

Libra

Vênus, seu planeta regente, favorece acordos e parcerias. Uma proposta relacionada a amor ou sociedade profissional pode trazer equilíbrio e benefícios para ambas as partes.

Capricórnio

Mesmo sendo cauteloso, você vai sentir que essa oportunidade é sólida. Pode envolver crescimento financeiro ou estabilidade. Confie na sua análise e siga o instinto.

Até domingo, mantenha a mente aberta e o coração atento. Às vezes, uma decisão em um único dia é capaz de transformar anos inteiros da sua vida.

