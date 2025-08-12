Os signos que vão viver um amor intenso depois de um período de sofrimento

O que antes era sinônimo de frustração e feridas emocionais, pode dar lugar a encontros cheios de intensidade, cumplicidade e química

Gabriella Licia - 12 de agosto de 2025

Cena da série Emily em Paris. (Foto: Divulgação/Netflix)

O amor tem um jeito curioso de se reinventar na vida das pessoas. Para alguns, depois de meses, ou até anos, de decepções, a vida prepara um reencontro com a paixão de forma arrebatadora, trazendo novas oportunidades e despertando sentimentos que pareciam adormecidos.

É como se o coração, cansado de tanta espera e dor, finalmente recebesse a recompensa que merece.

Nos próximos dias, a energia cósmica promete transformar a vida amorosa de alguns signos. O que antes era sinônimo de frustração e feridas emocionais, pode dar lugar a encontros cheios de intensidade, cumplicidade e química. A sensação será de estar exatamente no lugar certo, com a pessoa certa, no momento perfeito.

Esses signos, que enfrentaram turbulências emocionais e aprenderam a se reconstruir, agora estão prontos para viver histórias que combinam desejo e afeto. Assim, o universo indica que esse é o início de uma fase inesquecível, onde cada gesto, olhar e palavra terão um significado especial.

Veja agora quais são esses signos que vão viver um amor intenso, se abrirem a porta do coração:

Escorpião

Depois de um longo período em que o coração precisou se proteger, Escorpião finalmente encontra alguém capaz de quebrar suas barreiras emocionais. Assim, a conexão será magnética e profunda, com direito a momentos de forte entrega e paixão arrebatadora.

Câncer

O signo mais emotivo do zodíaco vai sentir que o amor está mais próximo do que imagina. Uma relação sincera e intensa surgirá, permitindo que Câncer viva o romance com segurança e reciprocidade, algo que há muito tempo buscava.

Leão

Após decepções que abalaram seu brilho, Leão volta a se sentir desejado e valorizado. O novo amor chega para reacender a confiança e trazer um entusiasmo contagiante, tornando cada encontro especial e marcante.

Peixes

O romântico do zodíaco terá a chance de experimentar uma ligação emocional rara. Essa nova fase promete noites de conversas profundas, gestos de carinho e um sentimento que transborda, curando antigas feridas.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!