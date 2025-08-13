Pontes de Goiânia apresentam risco de cair e Justiça determina obras emergenciais

Prazo para conclusão é de três meses, sob pena de multa diária de R$ 10 mil, em caso de descumprimento

Augusto Araújo - 13 de agosto de 2025

Ponte da Avenida Universitária, sobre a Marginal Botafogo, em Goiânia. (Foto: Reprodução/Google Maps)

O Ministério Público de Goiás (MPGO) obteve na Justiça uma liminar que obriga a Prefeitura de Goiânia a realizar obras emergenciais de manutenção, recuperação e revitalização em quatro pontes da capital que apresentam risco estrutural.

O prazo para conclusão é de três meses, sob pena de multa diária de R$ 10 mil, limitada a R$ 100 mil, em caso de descumprimento.

As intervenções deverão ocorrer nas seguintes estruturas:

Avenida T-63, sobre o Córrego Cascavel, no Setor Jardim América;

Rua Dr. Constâncio Gomes, sobre o Córrego Botafogo, entre os setores Crimeia Oeste e Crimeia Leste;

Avenida Universitária, sobre o Córrego Botafogo, no Setor Sul;

Avenida 24 de Outubro, sobre o Córrego Cascavel, na Vila Abajá.

O projeto mínimo exigido inclui restauração estrutural, instalação de dispositivos de drenagem, estabilização das pontes, fixação de placas de altura máxima permitida e implantação de dispositivos de segurança para separar o fluxo de veículos e pedestres, além da adequação às normas técnicas vigentes.

Além das obras emergenciais, o MPGO também pede que o município apresente, no prazo de 12 meses, um plano contínuo de manutenção, recuperação e revitalização de todas as Obras de Arte Especiais (OAEs) — que incluem pontes, viadutos, túneis e passarelas.

Esse plano deverá prever monitoramento periódico, estudos técnicos constantes e uso de profissionais habilitados e equipamentos adequados, a fim de garantir a segurança e estabilidade das estruturas.

De acordo com o MPGO, a medida busca evitar acidentes e prejuízos à mobilidade urbana, prevenindo riscos à segurança viária e à vida da população.

A ação foi ajuizada pelo promotor Marcelo Fernandes de Melo, da 81ª Promotoria de Justiça de Goiânia, no início de julho.

