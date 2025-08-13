Novos ônibus biarticulados 100% elétricos devem passar a rodar em Goiânia já em agosto

Cidade será a primeira no país a contar com uma frota regular deste tipo de veículos

Davi Galvão - 13 de agosto de 2025

Ônibus biarticulados e 100% elétricos passarão a rodar em Goiânia já em agosto. (Foto: Divulgação/Volvo)

Goiânia será a primeira cidade no país a contar com uma frota regular de ônibus biarticulados movidos 100% a energia elétrica, produzidos pela Volvo.

A implementação faz parte de um projeto do Consórcio BRT, em parceria com a Nova RMTC, para modernizar o transporte coletivo na capital. Operados pela Metrobus, os 21 veículos farão parte do BRT Leste-Oeste (Eixo Anhanguera) e começam a circular ainda em agosto.

O diretor executivo do Consórcio BRT, Laércio Ávila, destacou que a entrega dos veículos é “um passo concreto rumo a um transporte público mais limpo, silencioso, confortável e de alta capacidade, reafirmando o compromisso do Governo do Estado de Goiás e dos Operadores com a modernização do sistema, a descarbonização da frota e a entrega de um serviço de excelência à população”.

A frota adquirida inclui 16 veículos articulados, com capacidade para até 180 passageiros, e cinco biarticulados, que transportam até 250 pessoas.

Com 28 metros de comprimento, estes últimos passam a ser os maiores ônibus elétricos em operação diária no mundo, sem emissão de CO₂ e com funcionamento totalmente silencioso.

Produzidos no complexo industrial da Volvo, em Curitiba (PR), os chassis foram projetados para reduzir ruídos e vibrações, além de contar com sistema de ar-condicionado mais eficiente e confortável para os usuários.

As baterias permitem carregamento de até 250 kWh, com tempo estimado entre 2,5 e 3 horas, o que aumenta a disponibilidade dos veículos para o transporte público.

