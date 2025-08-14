A cidade goiana com nome de mulher: quem é “Jussara” e como a cidade ganhou esse nome

História curiosa de município no interior de Goiás envolve homenagem, política e identidade regional

Isabella Valverde - 14 de agosto de 2025

Vista aérea de Jussara. (Foto: Captura via Youtube/Prefeitura Municipal de Jussara – Goiás)

No interior de Goiás, a cerca de 220 km de Goiânia, existe um município que chama atenção não apenas por suas belezas naturais e tradições rurais, mas também pelo nome: Jussara.

O que poucos sabem é que a escolha desse nome guarda uma história de homenagem e também um toque de política.

O município, que hoje tem pouco mais de 20 mil habitantes, foi criado oficialmente na década de 1950, época de expansão agrícola e crescimento das cidades goianas.

Antes de se tornar independente, a região era conhecida como “São Sebastião do Rio Claro”, mas com a emancipação veio a necessidade de um nome próprio.

A escolha recaiu sobre “Jussara” em homenagem à esposa de um influente político da época, que apoiou fortemente a emancipação do município.

A homenagem pegou, e o nome acabou se tornando parte da identidade da cidade — mesmo sendo incomum para um município carregar o nome de uma pessoa.

Com o passar dos anos, a cidade cresceu mantendo suas raízes ligadas ao agronegócio, especialmente na pecuária e no cultivo de grãos.

Hoje, Jussara também é conhecida pelo turismo de pesca, graças ao Rio Claro e às fazendas da região que recebem visitantes em busca de lazer e contato com a natureza.

Assim, o nome feminino que desperta curiosidade de viajantes carrega não só a lembrança de uma mulher real, mas também um capítulo importante da história goiana.

