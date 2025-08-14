Mulher desaparecida por 3 meses é encontrada em clínica irregular após internação forçada, em Goiânia

Mãe e irmã da própria vítima teriam encaminhado ela para estabelecimento, contra a vontade dela

Augusto Araújo - 14 de agosto de 2025

No total, PC cumpriu seis mandados de prisão preventiva. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (Deaem), deflagrou nesta quinta-feira (14) a Operação Anathema, com o objetivo de cumprir seis mandados de prisão preventiva, dois mandados de busca e apreensão e a suspensão do exercício de atividade econômica de uma associação criminosa.

O grupo é investigado por cárcere privado qualificado, sequestro e lesão corporal. A ação teve início após o desaparecimento de uma mulher em 7 de maio deste ano.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi localizada em uma clínica terapêutica irregular, situada em Goiânia.

De acordo com as investigações, a mulher foi internada forçadamente, sem necessidade médica, a mando da própria mãe e da irmã. O objetivo seria impedir que ela participasse de uma audiência judicial envolvendo questões familiares.

A clínica, segundo a polícia, operava de forma irregular e mantinha a vítima em condições que configuram violação de direitos humanos.

A divulgação da imagem dos presos foi procedida de modo que possa auxiliar no surgimento de novas vítimas e testemunhas que reconheçam os suspeitos, além de novas provas.

