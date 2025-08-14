Prédio de 30 andares que será o maior de Anápolis terá rooftop com vista panorâmica para toda a cidade

Situado a poucos metros da Câmara Municipal, empreendimento contará com 232 unidades

Gabriella Pinheiro - 14 de agosto de 2025

ARES Jundiaí, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Previsto para ser o prédio mais alto de Anápolis, o ARES Jundiaí, localizado no setor Jundiaí, teve mais detalhes revelados e promete ser um marco urbano na cidade. As atualizações foram anunciadas pela incorporadora aos corretores de imóveis durante uma reunião no Teatro São Francisco, em Anápolis.

Situado na Rua Francisco da Luz Bastos, a poucos metros da Câmara Municipal, o empreendimento contará com 30 pavimentos e 232 unidades — sendo o mais alto da cidade.

Com um design contemporâneo, o local ainda terá um rooftop de lazer com visão panorâmica em 360 graus de toda a cidade, além de espaços gourmet com spa e churrasqueira a carvão, academia, sauna, espaço beleza e sala para massagem.

De acordo com o diretor de incorporação da empresa, Juliano dos Santos, o edifício será construído em torre única, em um terreno com 4.800 metros quadrados.

Outros detalhes

O térreo contará com um bosque ao fundo, além de um pet place e espaços de convivência, totalizando mais de 1 mil metros quadrados de área privada que serão compartilhados com a vizinhança.

A área de lazer e conveniência para os moradores incluirá mais de 20 itens, entre eles um mezanino com salão de festas, sala de jogos, piscinas aquecidas, playground, brinquedoteca, praça de convivência e quadra de esportes.

Haverá ainda sala de reuniões para quem faz home office, espaço delivery para acomodar compras enquanto o morador não chega em casa, bicicletário com ferramentaria e estação de lavagem de bicicletas (bike wash).

Conforme anunciado, os apartamentos terão 62 m², com 2 quartos (sendo uma suíte), ou 82 m², com 3 quartos (sendo duas suítes). No lançamento para o público, agendado para 13 de setembro, será possível conhecer os apartamentos decorados no local.

