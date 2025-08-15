4 carnes de segunda que são mais gostas e baratas que muitas de primeira

Descubra esses cortes que combinam sabor extraordinário com preço acessível

Anna Júlia Steckelberg - 15 de agosto de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Manual do Churrasqueiro)

Desde os fogões de lenha das antigas fazendas até churrasqueiras em quintais urbanos, as carnes de segunda sempre foram protagonistas discretas da nossa alimentação.

Bastava saber extrair o melhor delas, com paciência, técnica e tempero, para transformar a humilde refeição em uma experiência memorável. Hoje, com o preço da carne nas alturas, voltou a valer olhar com carinho para esses cortes menos celebrados, mas que, na prática, superam muitos cortes nobres em sabor e, claro, no bolso.

1. Acém

Localizado na parte dianteira do boi, o acém é um dos cortes mais versáteis da cozinha brasileira: rende hambúrguer, bifes, ensopados e carne de panela com uma suculência surpreendente, desde que cozinhado com cuidado.

É considerado um dos melhores em custo-benefício, equilibrando sabor e versatilidade nas mãos certas.

2. Paleta (Pá)

Outro clássico do dianteiro, a paleta exige slow cooking para revelar sua textura rica e sabor profundo. Ideal para assados, caldos e clássicos como o cozido.

Quando preparada com calor controlado, a carne desmancha na boca e custa uma fração do preço dos cortes premium.

3. Fraldinha

Apesar de ser considerada carne de segunda, a fraldinha tem uma admirável reputação no churrasco, sendo suculenta, de fibra longa e sabor marcante. Fácil de preparar, especialmente grelhada com sal grosso, ela entrega maciez e custa menos que muitos cortes nobres.

4. Costela bovina

Prato obrigatoriamente demorado, a costela é um ícone do sabor: cocção lenta, com sal grosso e embrulhada em papel-alumínio, transforma esse corte robusto em uma carne que desfia no garfo.

É uma opção econômica com impacto gastronômico garantido.

Dica final: como extrair o melhor desses cortes

Preparos lentos: cortes com fibras mais firmes ganham vida com cozimento prolongado, seja em cocção lenta, panela de pressão ou churrasqueira embrulhada.

Temperos simplificados, mas eficientes: sal grosso, ervas leves ou marinadas simples destacam o sabor intrínseco da carne.

Conheça seu açougueiro: bons conselhos e cortes frescos fazem toda a diferença, principalmente com opções menos comuns.

Paciência é tempero secreto: seja na grelha ou no forno, dar tempo à carne é a chave para realçar maciez e sabor.

