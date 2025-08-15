Susto na estrada: dupla encontra sucuri gigante voltando de pescaria em Goiás

Animal cruzava o asfalto sem pressa quando foi filmado por um produtor rural

Da Redação - 15 de agosto de 2025

Dupla de amigos voltava de pescaria quando encontrou a sucuri. (Foto: Reprodução)

O que era para ser apenas o retorno de uma pescaria em Gouvelândia acabou virando um episódio inusitado para dois amigos de Goiânia.

Enquanto seguiam rumo a Quirinópolis, no sudoeste goiano, eles se depararam com uma enorme sucuri atravessando a pista.

Sem acreditar no que estavam vendo, decidiram parar o carro e acompanhar de perto o deslocamento tranquilo da serpente, que parecia não se importar com a presença deles.

O flagrante foi registrado pelo produtor rural Hélio Caiado, de 48 anos, acostumado a visitar a fazenda da mãe na região.

Segundo ele, encontros com sucuris são relativamente comuns por ali, mas essa foi a maior já vista. Horas antes, o próprio Hélio havia gravado outro vídeo em um ponto próximo, reforçando a suspeita de que o local concentra muitos desses animais.

“Tem muita sucuri aqui”, disse ao G1.

A serpente registrada trata-se de uma sucuri-amarela, espécie que pode atingir até cinco metros de comprimento.

Apesar de impressionar pelo tamanho, não possui veneno e prefere habitar ambientes úmidos, como rios, lagos e córregos.

Esses animais se alimentam de peixes, anfíbios, jacarés e até mamíferos maiores.

Embora não sejam considerados agressivos, podem atacar humanos caso se sintam ameaçados.

Para Hélio, no entanto, a lição é clara: “É da natureza. Importante não matar”.

Veja o vídeo:

A post shared by Portal 6 (@portal6noticias)

