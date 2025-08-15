Trem voltará a passar diariamente em Anápolis a partir da próxima semana

Retorno da operação, que conecta a cidade a Pires do Rio, demanda atenção dos moradores que passam próximo à linha férrea

Natália Sezil - 15 de agosto de 2025

Trem de carga. (Foto: Gov.BR)

O trem de carga que liga os municípios de Pires do Rio a Anápolis voltará a funcionar a partir da próxima segunda-feira (18). Ele passará pela cidade uma vez por dia.

O comunicado foi feito pela Valor da Logística Integrada (VLI), companhia responsável por operar o trecho ferroviário no estado de Goiás.

Além das duas cidades, o percurso ainda passa por Ponte Funda, Vianópolis e Leopoldo de Bulhões.

O trecho faz parte da Ferrovia Norte Sul, que sai de Açailândia, no Maranhão, a Estrela D’Oeste, em São Paulo. Especificamente, compõe o Tramo Central, que escoa produção de Porto Nacional, no Tocantins, a Anápolis.

Com o retorno das operações, é essencial que os moradores que passam pelas proximidades da linha férrea redobrem o cuidado ao atravessar o local.

Um dos pontos fundamentais é observar os avisos e sinais sonoros – adotar a regra de “pare, olhe e escute” é essencial. Além disso, a VLI orienta a população a manter uma distância segura da faixa de domínio da ferrovia.

Em nota, a companhia informou que está realizando ações nos locais mencionados para reforçar a importância de um comportamento seguro no convívio com a linha do trem.

