Anna Júlia Steckelberg - 15 de agosto de 2025

Rua na Cidade de Goiás. (Foto: Divulgação/Secretaria de Cultura de Goiás)

É comum ouvir turistas e até mesmo moradores se referindo à Cidade de Goiás como Goiás Velho, mas será que eles estão falando do mesmo lugar?

A confusão é natural, mas entender essa distinção nos leva a uma viagem fascinante pela história do estado de Goiás.

Tudo começou no século XVIII, durante o ciclo do ouro. Em 1727, Bartolomeu Bueno da Silva Filho, conhecido como Anhanguera, fundou o Arraial de Sant’Anna, que mais tarde se tornaria a Cidade de Goiás.

Em 1739, a localidade foi elevada a Vila Boa de Goiás, em homenagem tanto ao bandeirante quanto aos índios Goyazes, habitantes originais da região. Em 1749, com a criação da Província de Goiás, a cidade assumiu o papel de capital administrativa, função que manteve até 1937, quando a sede do governo foi transferida para Goiânia, segundo informações do IPHAN.

Entenda a diferença entre Cidade de Goiás e Goiás Velho

A confusão entre Cidade de Goiás e Goiás Velho surge porque, após a transferência da capital para Goiânia, a antiga capital passou a ser chamada de Goiás Velho, refletindo seu status de cidade histórica e preservada. No entanto, o nome oficial da cidade permanece Cidade de Goiás, conforme estabelecido por decreto em 1818.

Em 2001, a UNESCO reconheceu o Centro Histórico da Cidade de Goiás como Patrimônio Mundial, destacando sua arquitetura colonial preservada, ruas de pedra e a harmonia com a natureza ao redor. Esse reconhecimento internacional reforça a importância da cidade como um testemunho vivo da história do Brasil colonial.

A Cidade de Goiás hoje

Atualmente, a Cidade de Goiás é um destino turístico que atrai visitantes interessados em reviver o passado. Com suas igrejas seculares, museus e festivais culturais, a cidade oferece uma imersão na história e na cultura goiana. Além disso, é lar da Casa de Cora Coralina, que preserva a memória da poetisa que imortalizou a cidade em seus versos.

Portanto, embora os termos “Cidade de Goiás” e “Goiás Velho” sejam usados de forma intercambiável, é importante compreender que eles se referem ao mesmo local, com “Goiás Velho” sendo uma expressão popular que destaca seu caráter histórico.

Ao visitar a cidade, você está não apenas conhecendo um lugar, mas também viajando no tempo, explorando as raízes de Goiás e do Brasil.

