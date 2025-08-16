6 hábitos que melhoram a memória, segundo a ciência

Pequenas ações diárias constroem uma saúde mental melhor, mais forte e mais equilibrada

Magno Oliver - 16 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Lisa Fotios/Pexels)

Existem alguns hábitos simples no cotidiano para você conseguir turbinar a sua memória com o aval da ciência. Só que muita gente não segue esses ensinamentos, causando pequenos prejuízos.

Embora terapias e medicamentos sejam importantes em muitos casos, mudanças simples na sua rotina desempenham papel decisivo na construção de uma mente mais estável, segura e muito saudável.

6 hábitos que melhoram a memória, segundo a ciência

1. Socializar bastante com as pessoas

É verdade que, com o passar do tempo e idade, as pessoas vão acabando a bateria social, mas a indicação é ir contra isso desde cedo. A sociabilidade é uma prática saudável para exercitar a memória. Manter uma vida social ativa pode melhorar as habilidades mentais e cognitivas, aponta a ciência.

2. Pratique jogos de memória

Jogo de cartas, palavras-cruzadas, pintar bobbie goddies, jogar damas, xadrez, o investimento em exercícios para a memória é muito importante. Cientistas explicam que a atividade cerebral melhora o desempenho cognitivo em 12%.

3. Praticar exercícios regularmente

Os educadores físicos alertam: se quiser viver a fase de envelhecimento sem incomodar ninguém com ajuda para andar, etc, é preciso praticar exercícios físicos desde cedo.

De acordo com um estudo de 2018, a prática de atividades físicas estimula a atividade da região do cérebro envolvida na memória, o hipocampo. Atividade física também melhora a conexão com outras áreas cerebrais.

5. Estar a sempre aprender coisas novas

Um estudo de 2019 concluiu que a educação contínua fortalece as funções cognitivas e protege o cérebro. E aprender é uma ação que devemos praticar para o resto das nossas vidas, principalmente para a saúde da memória. Para aumentar o nível da nossa inteligência, é preciso adotar a postura de ser um eterno estudante em busca de conhecimento.

5. Investir em meditação

Meditação é importante e é a chave para uma boa saúde mental a longo prazo. Um estudo de 2019 mostrou que participantes que praticaram meditação guiada por 13 minutos, durante 8 semanas, apresentaram melhora na atenção, na capacidade de reconhecimento e na memória de trabalho. A atividade potencializa o processamento das nossas funções motoras e cerebrais.

6. Exercitar a leitura

Em tempos de telas e celulares, a leitura é um hábito para o resto da vida se você quiser manter uma memória potente e saudável. Ela é uma atividade cerebral que contribui para o desenvolvimento da nossa inteligência, pois exige a ativação de múltiplas funções cognitivas e bastante concentração.

