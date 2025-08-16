Diarista é presa em Anápolis após ser flagrada com joias furtadas de casa onde trabalhava

Vítima acionou a polícia ao ver que pertences tinham desaparecido após faxina prestada pela suspeita

Da Redação - 16 de agosto de 2025

Imagem ilustrativa do Residencial Bela Vista, em Anápolis. (Foto: Reprodução/Google Maps)

Uma diarista foi presa em flagrante neste sábado (16), em Anápolis, após ser apontada como autora de um furto em uma casa no Residencial Bela Vista.

A vítima seria uma idosa de 75 anos. Ela havia procurado uma delegacia no último domingo (10) para relatar o desaparecimento de diversas joias que ela guardava nos pertences dela.

Na ocasião, a vítima apontou ter sentido a falta de um par de brincos, um anel e uma corrente, todos de ouro. Além disso, outros dois anéis com brilhantes e uma gargantilha também teriam desaparecido.

Porém, no dia anterior, a prestadora de serviços havia feito faxina na casa da idosa, o que levantou a desconfiança.

Sendo assim, a Polícia Civil (PC) localizou a suspeita, portando parte dos objetos furtados. Em depoimento, a diarista confessou ter levado os objetos de valor.

Além disso, a diarista confessou que teria vendido a gargantilha e o par de brincos em uma joalheria no Centro da cidade, por R$ 4.800.

Por fim, a suspeita foi conduzida à Central de Flagrantes, junto com o anel e a aliança recuperados, e agora permanece à disposição da Polícia Civil para os devidos procedimentos legais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!