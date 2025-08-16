Diarista é presa em Anápolis após ser flagrada com joias furtadas de casa onde trabalhava
Vítima acionou a polícia ao ver que pertences tinham desaparecido após faxina prestada pela suspeita
Uma diarista foi presa em flagrante neste sábado (16), em Anápolis, após ser apontada como autora de um furto em uma casa no Residencial Bela Vista.
A vítima seria uma idosa de 75 anos. Ela havia procurado uma delegacia no último domingo (10) para relatar o desaparecimento de diversas joias que ela guardava nos pertences dela.
Na ocasião, a vítima apontou ter sentido a falta de um par de brincos, um anel e uma corrente, todos de ouro. Além disso, outros dois anéis com brilhantes e uma gargantilha também teriam desaparecido.
Porém, no dia anterior, a prestadora de serviços havia feito faxina na casa da idosa, o que levantou a desconfiança.
Sendo assim, a Polícia Civil (PC) localizou a suspeita, portando parte dos objetos furtados. Em depoimento, a diarista confessou ter levado os objetos de valor.
Além disso, a diarista confessou que teria vendido a gargantilha e o par de brincos em uma joalheria no Centro da cidade, por R$ 4.800.
Por fim, a suspeita foi conduzida à Central de Flagrantes, junto com o anel e a aliança recuperados, e agora permanece à disposição da Polícia Civil para os devidos procedimentos legais.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!