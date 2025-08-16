Foragido por homicídio na Bahia é encontrado pela PM escondido em Anápolis

Criminoso está sob custódia e a disposição da Justiça baiana

Da Redação Da Redação -
Foragido por homicídio na Bahia foi preso em Anápolis. (Foto: Reprodução)
Foragido por homicídio na Bahia foi preso em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um homem, que estava sendo procurado por um homicídio cometido na Bahia, foi encontrado se escondendo em Anápolis.

A captura do criminoso foi resultado de uma ação conjunta entre forças policiais de ambos os estados.

Contra o foragido havia um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça da Bahia, com base no artigo 121 do Código Penal Brasileiro, que prevê punição para o crime de homicídio.

Após ser abordado, ele foi encaminhado à Central de Flagrantes de Anápolis, onde o mandado foi cumprido formalmente. O preso segue à disposição da Justiça baiana.

A operação contou com a participação da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis, da Polícia Civil da Bahia (PCBA), da Coordenação da Central de Flagrantes da Polícia Civil de Goiás (PCGO) e da agência local de Inteligência.

*Com informações de Diário da Redação

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Da Redação

Da Redação

A Redação do Portal 6 é formada por jornalistas e colaboradores comprometidos com a informação de qualidade, cobertura em tempo real e o que realmente importa para o leitor. Aqui você encontra reportagens exclusivas, análises, notícias de utilidade pública e os bastidores dos principais acontecimentos.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

PublicidadePublicidade
+ Notícias