Foragido por homicídio na Bahia é encontrado pela PM escondido em Anápolis

Criminoso está sob custódia e a disposição da Justiça baiana

Da Redação - 16 de agosto de 2025

Foragido por homicídio na Bahia foi preso em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um homem, que estava sendo procurado por um homicídio cometido na Bahia, foi encontrado se escondendo em Anápolis.

A captura do criminoso foi resultado de uma ação conjunta entre forças policiais de ambos os estados.

Contra o foragido havia um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça da Bahia, com base no artigo 121 do Código Penal Brasileiro, que prevê punição para o crime de homicídio.

Após ser abordado, ele foi encaminhado à Central de Flagrantes de Anápolis, onde o mandado foi cumprido formalmente. O preso segue à disposição da Justiça baiana.

A operação contou com a participação da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis, da Polícia Civil da Bahia (PCBA), da Coordenação da Central de Flagrantes da Polícia Civil de Goiás (PCGO) e da agência local de Inteligência.

*Com informações de Diário da Redação

