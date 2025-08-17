Cantor impedido de se apresentar na Assembleia de Deus em Anápolis muda cor do cabelo e explica o motivo

Segundo Tiago Marques, ele segue achando que o estilo “nevou” não afetava a santidade e o caráter dele

Samuel Leão - 17 de agosto de 2025

Cantor gospel Tiago Marques pintou novamente o cabelo. (Foto: Reprodução)

O cantor gospel Tiago Marques tomou uma decisão que pode gerar novos debates no meio evangélico.

Depois de ser impedido de se apresentar na igreja Assembleia de Deus Ministério de Anápolis por ter pintado o cabelo de um tom loiro quase platinado conhecido como “nevou”, o artista revelou ter mudado novamente a coloração dos fios e explicou os motivos por trás dessa escolha.

A polêmica começou quando Tiago foi barrado de ministrar na igreja apenas por causa da cor do seu cabelo.

O episódio rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e na mídia, dividindo opiniões entre fiéis e líderes religiosos sobre os limites da aparência pessoal no ambiente eclesiástico.

Apesar de manter sua posição sobre a questão, o cantor decidiu retomar a coloração natural dos cabelos por uma questão prática. “Acaba que, por precisar continuar trabalhando, louvando nas igrejas e me apresentando, pintei o cabelo de volta para não perder oportunidades, mas ainda acredito na minha posição. De que meu cabelo não influencia na comunhão, santidade e no meu caráter graças a Deus”, revelou Tiago em entrevista exclusiva.

O artista enfatizou que sua mudança de visual foi motivada pela necessidade de manter sua carreira ministerial ativa.

Segundo ele, embora continue convicto de que o estilo “nevou” não comprometia sua santidade ou caráter cristão, a pressão do meio religioso o levou a fazer essa concessão para preservar suas oportunidades de trabalho nas igrejas.

Repercussão em todo o país

Após a repercussão do caso, que foi destaque na coluna Rápidas, Tiago foi procurado por diversas emissoras de televisão e veículos de comunicação para dar entrevistas sobre o ocorrido.

Durante essas aparições, o cantor descobriu que, apesar de ter recebido críticas severas de parte da comunidade evangélica, muitas pessoas compreenderam e apoiaram a mensagem que ele tentava transmitir sobre tolerância e aceitação.

O relacionamento entre Tiago e a Assembleia de Deus Ministério de Anápolis permanece estremecido.

O cantor revelou que ainda não retornou à igreja onde foi impedido de ministrar e que tem recebido informações através de conhecidos que continuam frequentando o local.

Segundo esses relatos, a situação teria gerado consequências também para a liderança da igreja.

“Ouvi falar que o pastor não teria ido mais para a Igreja desde o ocorrido, dizem que ele pode até ser afastado pela Assembleia Ministério de Anápolis, se eu souber de algo confirmado darei um parecer”, concluiu Tiago, deixando em aberto os desdobramentos futuros do caso que continua movimentando os bastidores do meio gospel na região de Anápolis.