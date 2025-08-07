Cantor gospel é barrado na Assembleia de Deus de Anápolis por causa do cabelo: ‘só canta se tirar o loiro’

Em vídeo, Tiago desabafa e diz que se sentiu discriminado. Segundo ele, atitude do pastor contribui para afastar pessoas da igreja, em vez de atraí-las

Samuel Leão - 07 de agosto de 2025

Tiago relatou que se sentiu discriminado. (Foto: Reprodução)

O cantor gospel Tiago Marques afirma ter sido impedido de se apresentar em um culto de jovens na Igreja Assembleia de Deus Ministério Anápolis por estar com o cabelo pintado de loiro, no estilo “nevou”.

Segundo o cantor, o pastor responsável exigiu que ele voltasse com o cabelo “normal” para poder subir ao palco.

Tiago relatou que se sentiu discriminado e que a atitude do pastor contribui para afastar as pessoas da igreja, em vez de atraí-las.

Rápidas entrou em contato com a igreja para questionar sobre a situação e as regras de vestimenta e visual, mas não obteve resposta até o momento da publicação.

O espaço para um posicionamento permanece aberto.

