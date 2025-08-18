Mãe que usava filhos como “aviõezinhos” do tráfico em Anápolis é presa

Segundo a polícia, suspeita ainda agredia menores de idade, além de drogar e dar bebidas a eles

Augusto Araújo - 18 de agosto de 2025

Mulher foi presa em Anápolis após suspeita de vários crimes contra os próprios filhos. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis, prendeu nesta segunda-feira (18) uma mulher de 33 anos investigada por uma série de crimes contra os próprios filhos menores.

A prisão foi realizada em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça em caráter de urgência.

Segundo as investigações, a mulher é suspeita de maltratar e agredir violentamente os filhos, com idades entre 10 e 17 anos, além de fornecer drogas e álcool a eles.

Em um dos episódios apurados, um dos menores teria sido utilizado como entregador de entorpecentes – chamados de “aviõezinhos”, na gíria popular.

A DPCA recebeu denúncias anônimas relatando que as crianças viviam em situação de insalubridade, sofriam agressões frequentes e eram deixadas em abandono.

No decorrer das apurações, surgiram indícios ainda mais graves: a mãe consumia drogas e bebidas alcoólicas junto com os filhos, chegando a embriagá-los.

Mesmo após ter sido ouvida na delegacia, a mulher voltou a cometer violência contra uma das crianças, desta vez atirando um celular no rosto dela.

Em seguida, teria tentado ocultar a agressão impedindo que a vítima fosse ouvida pela PC.

Diante da gravidade da situação, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, deferida e cumprida na manhã desta segunda-feira (18).

A mulher foi levada à unidade prisional e ficará à disposição da Justiça.

Ela responderá por crimes de maus tratos, abandono de incapaz, lesão em ambiente doméstico e familiar, corrupção de menores e fornecimento de drogas e bebidas alcoólicas a menores. Somadas, as penas podem ultrapassar 20 anos de reclusão.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!