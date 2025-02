DPCA prende homem acusado de estuprar pelo menos seis crianças da própria família, em Anápolis

Denúncia feita por uma das vítimas anos após o crime mostrou que familiar realizou novos abusos ao longo do tempo, o que foi comprovado por exames periciais

Natália Sezil - 03 de fevereiro de 2025

Fachada da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Um homem, de 47 anos, foi preso pela Polícia Civil (PC) na tarde desta segunda-feira (03), investigado pelo estupro de seis crianças da própria família, em Anápolis.

As investigações apontam que o suspeito se aproveitava de momentos a sós com os pequenos para realizar os abusos sexuais, oferecendo-se, por exemplo, para buscá-los na escola. O crime chegou a acontecer mesmo na presença dos familiares, enquanto as crianças brincavam na piscina.

A apuração começou quando uma das vítimas, agora mais velha, percebeu que o familiar estava abusando de outras crianças na família e denunciou que ela também havia passado por isso.

A jovem afirmou, ainda, que chegou a relatar o ocorrido à família quando os fatos aconteceram, mas os responsáveis disseram que conversariam com o homem para impedir que isso continuasse, e decidiram não denunciar.

A partir disso, entrou em ação a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que recebeu relatos de estupro sofridos por outros integrantes da família, confirmou o ocorrido por meio de exame pericial, e representou pela prisão preventiva do suspeito junto ao Ministério Público de Goiás (MPGO).

O órgão foi favorável à decisão, e o homem foi recolhido à unidade prisional. Agora, ele segue à disposição do Poder Judiciário.