Márcio Corrêa passa a acompanhar atendimento nas unidades de saúde de Anápolis por câmeras em tempo real

Medida vem dias após prefeito demitir secretárias e médicos da UPA que queixaram pacientes esperando por mais 03h alegando “sistema fora do ar”

Samuel Leão Samuel Leão -
Márcio Corrêa passa a acompanhar atendimento nas unidades de saúde de Anápolis por câmeras em tempo real
Márcio Corrêa acompanhando câmeras de segurança das UPAs. (Foto: Reprodução)

O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), agora acompanha em tempo real, por meio de câmeras de segurança, o funcionamento das unidades de saúde do município.

A novidade foi revelada por ele próprio nas redes sociais, em um vídeo publicado na madrugada desta sexta-feira (15), enquanto monitorava o atendimento diretamente pelo celular.

“Pode parecer que estou de boa essa madrugada… mas tô de olho”, escreveu o gestor, destacando que o sistema de vigilância 24h foi implantado com o apoio da primeira-dama Carla Corrêa, que sugeriu a medida para que ele conseguisse “ficar um pouquinho mais em casa” durante a noite.

O novo modelo de fiscalização foi adotado após um episódio recente em que o prefeito precisou ir pessoalmente até a UPA da Vila Esperança, também durante a madrugada, após receber uma mensagem de uma paciente que relatava estar há mais de três horas aguardando atendimento, junto com outras pessoas, devido a uma falha no sistema da unidade.

A visita resultou na demissão dos profissionais responsáveis pelo plantão, incluindo médicos e secretários, como resposta à falha no atendimento.

Ao Portal 6, Márcio Corrêa explicou que o sistema de monitoramento por câmeras está funcionando não apenas nos hospitais, mas também nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

Samuel Leão

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás e atualmente assina a coluna Rápidas, no Portal 6, onde publica informações exclusivas e os bastidores da política, economia e outros temas de interesse público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

PublicidadePublicidade
+ Notícias