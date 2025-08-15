Márcio Corrêa passa a acompanhar atendimento nas unidades de saúde de Anápolis por câmeras em tempo real

Medida vem dias após prefeito demitir secretárias e médicos da UPA que queixaram pacientes esperando por mais 03h alegando “sistema fora do ar”

Samuel Leão - 15 de agosto de 2025

Márcio Corrêa acompanhando câmeras de segurança das UPAs. (Foto: Reprodução)

O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), agora acompanha em tempo real, por meio de câmeras de segurança, o funcionamento das unidades de saúde do município.

A novidade foi revelada por ele próprio nas redes sociais, em um vídeo publicado na madrugada desta sexta-feira (15), enquanto monitorava o atendimento diretamente pelo celular.

“Pode parecer que estou de boa essa madrugada… mas tô de olho”, escreveu o gestor, destacando que o sistema de vigilância 24h foi implantado com o apoio da primeira-dama Carla Corrêa, que sugeriu a medida para que ele conseguisse “ficar um pouquinho mais em casa” durante a noite.

O novo modelo de fiscalização foi adotado após um episódio recente em que o prefeito precisou ir pessoalmente até a UPA da Vila Esperança, também durante a madrugada, após receber uma mensagem de uma paciente que relatava estar há mais de três horas aguardando atendimento, junto com outras pessoas, devido a uma falha no sistema da unidade.

A visita resultou na demissão dos profissionais responsáveis pelo plantão, incluindo médicos e secretários, como resposta à falha no atendimento.

Ao Portal 6, Márcio Corrêa explicou que o sistema de monitoramento por câmeras está funcionando não apenas nos hospitais, mas também nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.