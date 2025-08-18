Não é médico, nem juiz: a profissão mais bem paga de Goiás com salário médio de R$ 233 mil por mês

Para chegar a esse posto atualmente é necessário ser aprovado em concurso público, considerado um dos mais difíceis do país

Augusto Araújo - 18 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Volker Meyer)

Os titulares de cartório têm a maior remuneração média em Goiás, de acordo com um levantamento publicado pelo portal UOL.

No estado, a profissão aparece com rendimento mensal de cerca de R$ 233 mil, superando juízes, desembargadores e membros de tribunais de contas.

O resultado não é exclusivo de Goiás. Em 25 das 27 unidades da federação, os donos de cartórios estão no topo da lista de maiores remunerações.

Em alguns estados, como Espírito Santo e São Paulo, as médias ultrapassam os R$ 500 mil por mês.

O que faz um titular de cartório

Os titulares de cartório — também chamados de tabeliães ou registradores — são responsáveis por serviços essenciais da vida civil e comercial, como reconhecimento de firmas, registros de imóveis, escrituras, testamentos, procurações e certidões de nascimento, casamento e óbito.

Apesar da remuneração elevada, os cartórios não são cargos públicos tradicionais.

Eles funcionam como delegações do Poder Público: o estado concede ao titular o direito de administrar e explorar os serviços, mas a arrecadação vem das taxas pagas pelos usuários.

Como se tornar dono de cartório

Para chegar a esse posto, é necessário ser aprovado em concurso público de provas e títulos, considerado um dos mais difíceis do país.

Podem participar candidatos com diploma de bacharel em Direito ou profissionais com 10 anos de experiência comprovada em serviços notariais ou de registro.

O concurso tem etapas que incluem provas objetivas, discursivas, práticas e análise de títulos.

Uma vez aprovado e nomeado, o titular assume a delegação do cartório e passa a administrá-lo de forma privada, arcando também com os custos de pessoal e estrutura.

