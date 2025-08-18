Pastor da calcinha se chama Eduardo Costa e já teve disputa judicial com o cantor homônimo

Formado em direito e bispo de uma igreja evangélica, Eduardo Costa, de 58 anos, é natural de Goiânia, uma figura multifacetada

Samuel Leão - 18 de agosto de 2025

Pastor Calcinha, chamado Eduardo Costa, e cantor de mesmo nome. (Foto: Reprodução)

O bispo Eduardo Costa, figura que recentemente ganhou as manchetes por um inusitado flagrante de calcinha e peruca em Goiânia, já esteve “perto da fama” anteriormente, em uma situação que envolveu o cantor homônimo.

Antes mesmo do episódio que viralizou, o líder religioso havia travado uma batalha judicial com seu xará famoso, o cantor sertanejo Eduardo Costa. Em 2023, o pastor moveu uma ação contra o artista, buscando reparação por danos morais.

A disputa, contudo, foi resolvida de forma extrajudicial, culminando em um acordo onde o bispo recebeu R$ 50 mil e, em contrapartida, cedeu ao cantor os direitos sobre o domínio www.eduardocosta.com.br. Uma curiosa troca que mostra como a identidade e suas coincidências, por vezes, têm muito valor.

O episódio mais recente, onde o pastor foi visto em trajes peculiares, foi explicado por ele como parte de uma “investigação pessoal” para localizar um endereço, um momento que, segundo ele, foi registrado por terceiros com intenção de extorsão.

Formado em direito e bispo de uma igreja evangélica, Eduardo Costa, de 58 anos, é natural de Goiânia, uma figura multifacetada que, mesmo com um salário de servidor público que ronda os R$ 39 mil mensais, já declarou ser pobre na Justiça em outras ocasiões. Um personagem que, sem dúvida, rende histórias únicas ao jornalismo brasileiro.

Meituan processa 99 Food por “concorrência desleal”

A Keeta, braço da gigante chinesa de delivery Meituan, acionou a Justiça em São Paulo contra a 99Food, subsidiária da DiDi Global, na última semana. A acusação é de concorrência desleal, com a Keeta alegando que a 99Food impõe “cláusulas anticompetitivas” que impedem restaurantes parceiros de atuarem em mais de duas plataformas de delivery.

A 99Food defende suas práticas como uma “estratégia comercial em camadas”, amparada por uma decisão de 2023 do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) envolvendo o iFood. A reviravolta demonstra que o cenário aparente de guerra entre iFood e 99 já conta com tréguas, tratos e, principalmente, um inimigo em comum.

Adib Elias quer ocupar a vice de Daniel Vilela

Em meio a um cenário com vários nomes interessados em ocupar a segunda cadeira da chapa considerada a favorita para concorrer ao Governo de Goiás em 2026, o secretário estadual de Infraestrutura, Adib Elias, retirou a possibilidade de se candidatar a deputado federal para tentar tal empreitada.

A concretização do projeto ainda requer vários acordos e concessões, mas ele já aproveitou para anunciar que tem um nome em mente para o Congresso Nacional: José Nelto (UB), que tenta a reeleição.

Caiado vetou quase metade dos projetos dos deputados estaduais em relação a 2024

Até agosto de 2025, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), já vetou 61 projetos de lei enviados pelos deputados estaduais. O número é significativo, representando quase metade dos projetos que foram vetados em 2024, quando 123 propostas foram barradas.

Esses vetos refletem a prática de barrar propostas que, segundo o governo, apresentam inconstitucionalidades ou vícios de origem, conforme apontado pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria da Casa Civil. Em 2023, o governo chegou a vetar 284 projetos, o maior número registrado nos últimos anos.

MP conclui apuração sobre denúncia de uso irregular do FNDE em Carmo do Rio Verde

O Ministério Público de Goiás (MPGO) arquivou uma denúncia que apontava supostas irregularidades na aplicação de recursos do Programa Escola em Tempo Integral em Carmo do Rio Verde. A acusação dizia que a Prefeitura teria perdido repasses do FNDE por não prestar contas no prazo, o que comprometeria o atendimento dos alunos.

Durante a apuração, a Promotoria verificou que o município já executou 98% dos recursos federais e mantém o programa em funcionamento, atendendo 33 crianças que foram realocadas para o CMEI Maria Olívia Pinto.

Nota 10

Para Erico Rassi, diretor anapolino que foi premiado no festival de Gramado com o filme “Oeste Outra Vez” e agora pode chegar até o Oscar.

Nota Zero

Para Sandro Mabel (UB), que resolveu trocar trechos de grama viva em Goiânia pela terrivelmente feia e perecível grama sintética.