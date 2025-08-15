Depois do morango do amor, a calcinha do pastor: kit com peruca loira começa a ser vendido

Item virou febre entre lojistas e internautas e já está nas prateleiras de comércios populares e em plataformas, como Mercado Livre

Isabella Valverde - 15 de agosto de 2025

Pacote inclui ainda uma blusa rosa. (Foto: Reprodução)

Se nas últimas semanas o “morango do amor” estourou nas vendas, agora o momento é de um novo produto originado nas redes sociais chamar atenção: o “kit pastor”.

Inspirado no vídeo que mostrou o bispo Eduardo Costa andando por Goiânia de calcinha e peruca loira, o pacote inclui ainda uma blusa rosa e já pode ser encontrado em lojas populares de São Paulo (SP) e plataformas, como Mercado Livre.

De acordo com o jornalista Luiz Bacci, o conjunto é comercializado por cerca de R$ 70.

Nos anúncios, vendedores aproveitam a polêmica e anunciam com deboche: “Dura várias investigações pessoais, não estraga”. A brincadeira, que nasceu nas redes sociais, logo se transformou em mercadoria e tem atraído curiosos e colecionadores de itens de humor.

O nome do bispo Eduardo Costa ganhou destaque nas redes sociais após a divulgação de um vídeo em que ele aparece caminhando por uma rua de Goiânia usando calcinha e uma peruca loira.

As imagens, gravadas na noite de 10 de agosto no bairro Setor Urias Magalhães, mostram o religioso passando próximo a um bar, o que gerou comentários e grande repercussão.

Com a polêmica, o pastor gravou um vídeo ao lado da esposa, a missionária Valquíria Costa, afirmando que a roupa fazia parte de uma “investigação pessoal”.

Segundo ele, alguém o filmou escondido e tentou extorqui-lo para não divulgar o conteúdo.

O caso, no entanto, não se resumiu a um único flagra. Dias depois, surgiram novos vídeos e relatos de moradores da região que afirmaram que o pastor já circulava pelo bairro, em diferentes madrugadas, usando roupas semelhantes.

