Placa em formatura de faculdade chama atenção, mas não surpreende

Engenheiro formando brinca com um ponto peculiar em seu processo para se formar e viraliza nas redes sociais

Magno Oliver - 18 de agosto de 2025

Lucas, recém-formado em engenharia civil, conquistou a internet ao aparecer de beca segurando um cartaz irônico e para lá de bem humorado, durante sua colação de grau em Engenharia Civil. A mensagem estampada dizia: “15 ANOS DEPOIS… ELE SE FORMOU. Parabéns, Engenheiro Civil. (Mais lento que obra pública!)”.

Segurando o cartaz, o rapaz aparece exibindo na placa ele com a roupa da colação sentado em uma cadeira ecumênica e os dizeres logo ao lado. A foto foi publicada por ele mesmo na rede social X, o antigo Twitter, @lucasfeioTO, e viralizou rapidamente rendendo milhares de curtidas e pessoas produzindo memes.

Segundo Lucas, o cartaz mistura alívio, auto crítica e representa não apenas a conclusão de um curso demorado, mas também o bom humor de quem enfrentou uma jornada longa e cheia de obstáculos. Pois ao invés de esconder o tempo que levou, ele decidiu celebrar isso só que da forma mais sincera, divertida e espirituosa possível para sua jornada.

Usuários da rede social elogiaram a autenticidade e a coragem de brincar com um tema que ainda é um tabu para muita gente: a demora para concluir uma graduação. Para alguns, ele virou símbolo de perseverança. Enquanto que para outros, um alívio cômico em meio a tantas histórias formais de colação de grau.

Uma internauta questionou sobre como ele não foi jubilado, pois havia um tempo máximo para se formar. E o formando respondeu: “Comecei em uma faculdade, fiquei um tempo parado, transferi pra outra e terminei o curso”.

Confira o vídeo completo da situação:

