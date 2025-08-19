Atualização sobre caso da mulher que sofreu acidente de paraquedas em Anápolis: “caminhando para final feliz”

Portal 6 conversou com diretor da SkyDive Cerrado, que acompanha de perto situação da vítima, aluna da empresa de paraquedismo

Gabriella Pinheiro - 19 de agosto de 2025

Imagem mostra Karina Sampaio Silva, de 35 anos, momentos antes do acidente. (Foto: SkyDive)

Após um prognóstico emitido pelo Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) sobre o estado de saúde de Karina Sampaio Silva, de 35 anos, vítima de um acidente após uma intercorrência durante o salto de paraquedas em Anápolis, no domingo (17), o diretor da SkyDive Cerrado, Allander Rodrigues Durigon, acredita que o caso está “caminhando para um final feliz”.

Ao Portal 6, o profissional afirmou que a aluna, hospitalizada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), recebeu uma atualização positiva, na tarde desta terça-feira (19), não apresentando nenhuma lesão na coluna dorsal ou crânio.

Ele destaca que, no momento, ela segue sedada para evitar danos no cérebro, mas que será iniciado o protocolo de diminuição da medicação para que a mesma acorde em breve.

“Numa primeira bateria de exames do tórax, abdômen e crânio, não foi apresentado nada relevante, graças a Deus. […] Ela não tinha fratura nos ossos e foi constatada somente uma fratura numa vértebra lombar, sem afetar o canal medular e sem indicação de intervenção cirúrgica. De uma forma geral, ela está bem, o prognóstico é bom. A gente acredita que está caminhando para um final feliz”, complementou.

Ele ainda destaca que a empresa está acompanhando o caso e busca entender o que aconteceu, para sistematizar os procedimentos e evitar que incidentes do mesmo tipo ocorram novamente.

Investigações

Moradora de Brasília, Karina foi até Anápolis para realizar o salto por meio da empresa, que já atua há 20 anos.

Imagens enviadas pela SkyDive à reportagem mostram momentos antes da intercorrência, em que a mulher aparece vestida com o equipamento completo e chega a responder ao instrutor que estava pronta para o salto.

A suspeita é que ela tenha perdido a consciência após o pulo, ocasionando o acidente. A família e a empresa aguardam resultados da perícia para determinar o que de fato ocorreu.

De acordo com Allander, logo após o pulo, o piloto estranhou a situação, uma vez que o paraquedas, que é acionado automaticamente ao atingir determinada velocidade, passou a descer em espiral, de forma descontrolada, e informou à equipe de solo que Karina não pousaria dentro da área do aeroporto.

Logo na sequência, um carro de resgate e uma ambulância da própria empresa se deslocaram até o local e, após o pouso, atenderam a vítima para realização dos primeiros socorros. Ela foi conduzida ao Heana posteriormente.

