Escuro toma conta de rua no Centro de Anápolis: “mais de uma semana e até agora nada”

Visibilidade só se torna possível quando carros passam pelo local, jogando a luz dos faróis

Natália Sezil - 20 de agosto de 2025

Rua Sete de Setembro, em Anápolis, ficou no escuro. (Foto: Reprodução)

Moradores e comerciantes que convivem na rua Sete de Setembro, no Setor Central de Anápolis, têm se deparado com um problema crucial ao cair da noite: a via fica tomada pelo escuro, sem que os postes de iluminação funcionem.

O que chega a passar despercebido durante o dia acaba levando baixa visibilidade ao trecho e deixando os vizinhos preocupados.

Eles dizem que a situação já se prolonga há mais de uma semana, sem que tenham, sequer, uma previsão de quando o problema será solucionado.

A ausência de luz afeta, especialmente, o trecho que fica entre a Travessa Campos Sáles e a Rua Calixto Abdala.

Um vídeo enviado ao Portal 6 mostra que pelo menos dois pontos de iluminação pública estão desligados. A visibilidade do registro só aumenta quando um carro se aproxima, usando a luz dos faróis.

Moradores apontam já ter procurado a Prefeitura de Anápolis e a Equatorial, mas sem conseguir resposta. Diante do cenário, a reportagem entrou em contato com os órgãos.

Em nota, a companhia de energia apontou que “os postes são de iluminação pública, sendo de responsabilidade da Prefeitura”.

Já a Administração Municipal afirmou que já pediu que uma equipe vá até o local conferir a situação.

Além disso, orientou que, em casos assim, a população deve fazer a solicitação por meio do Zap da Prefeitura ou do aplicativo Conecta Anápolis. Isso feito, é essencial guardar o protocolo do atendimento.

Leia a nota da Prefeitura na íntegra:

A Prefeitura de Anápolis informa que já solicitou uma equipe para ir ao local conferir a situação para tomas as devidas providencias. Vale ressaltar que é imprescíndivel que a população fala a solicitação via Zap ou Conecta Anápolis e guarde o registro/protocolo do atendimento. Desta forma, a Administração não só consegue atender as demandas, como também observar em que pé elas estão.

