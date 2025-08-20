Escuro toma conta de rua no Centro de Anápolis: “mais de uma semana e até agora nada”
Visibilidade só se torna possível quando carros passam pelo local, jogando a luz dos faróis
Moradores e comerciantes que convivem na rua Sete de Setembro, no Setor Central de Anápolis, têm se deparado com um problema crucial ao cair da noite: a via fica tomada pelo escuro, sem que os postes de iluminação funcionem.
O que chega a passar despercebido durante o dia acaba levando baixa visibilidade ao trecho e deixando os vizinhos preocupados.
Eles dizem que a situação já se prolonga há mais de uma semana, sem que tenham, sequer, uma previsão de quando o problema será solucionado.
A ausência de luz afeta, especialmente, o trecho que fica entre a Travessa Campos Sáles e a Rua Calixto Abdala.
Um vídeo enviado ao Portal 6 mostra que pelo menos dois pontos de iluminação pública estão desligados. A visibilidade do registro só aumenta quando um carro se aproxima, usando a luz dos faróis.
Moradores apontam já ter procurado a Prefeitura de Anápolis e a Equatorial, mas sem conseguir resposta. Diante do cenário, a reportagem entrou em contato com os órgãos.
Em nota, a companhia de energia apontou que “os postes são de iluminação pública, sendo de responsabilidade da Prefeitura”.
Já a Administração Municipal afirmou que já pediu que uma equipe vá até o local conferir a situação.
Além disso, orientou que, em casos assim, a população deve fazer a solicitação por meio do Zap da Prefeitura ou do aplicativo Conecta Anápolis. Isso feito, é essencial guardar o protocolo do atendimento.
Leia a nota da Prefeitura na íntegra:
A Prefeitura de Anápolis informa que já solicitou uma equipe para ir ao local conferir a situação para tomas as devidas providencias. Vale ressaltar que é imprescíndivel que a população fala a solicitação via Zap ou Conecta Anápolis e guarde o registro/protocolo do atendimento. Desta forma, a Administração não só consegue atender as demandas, como também observar em que pé elas estão.
