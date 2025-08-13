Passo a passo para fazer pré-cadastro no Construindo Sonhos, programa que vai garantir moradias em Anápolis

Portal 6 auxiliou uma possível beneficiária do programa habitacional da Prefeitura a realizar o processo e anotou todas as informações que são pedidas nesta etapa

Paulo Roberto Belém - 13 de agosto de 2025

Programa habitacional Construindo Sonhos tem palco em Anápolis (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

Com o pré-cadastro liberado pela Prefeitura, o “Construindo Sonhos” já criou expectativa nos moradores de Anápolis que se consideram aptos a ter acesso às moradias a serem oferecidas pelo programa habitacional.

Entretanto, dificuldades na realização do processo têm sido apontadas. Com um pedido de orientação partido de uma provável beneficiária, a reportagem a ajudou a realizar a pré-inscrição, repercutindo o passo a passo e o que é preciso para concluir esta etapa.

De antemão, se você não tem facilidade, paciência ou não queira errar quando for inserir dados em aplicativos de celular, peça ajuda de quem possa te ajudar nessa missão. Embora não seja um bicho de sete cabeças, é bom não invalidar o processo.

Conecta Anápolis

O meio de cadastro é pelo aplicativo Conecta Anápolis, que pode ser baixado gratuitamente nas lojas de celular (Apple Store ou Play Store). Baixando-o, é preciso acessar a plataforma. Para tal, é pedido nome, CPF e um e-mail. Assim, você cria o acesso ao aplicativo, que não é exclusivo para o programa habitacional.

Vale lembrar que o acesso à plataforma não é pela senha do e-mail, mas criando um usuário a partir dele, preferencialmente com outra senha.

Acessando a área do programa

Conseguindo acessar o Conecta Anápolis, é preciso localizar o banner do programa “Construindo Sonhos”. Ele está logo abaixo dos botões de serviços, com o anúncio “Inscrições abertas”.

Clicando no anúncio, um formulário do pré-cadastramento é aberto. É a partir daí que você vai inserir as informações exigidas, as quais detalharemos a seguir.

1ª página

A página inicial é relacionada à identificação do responsável pelo grupo familiar. Ou seja, quem será o titular do programa.

É preciso inserir, sequencialmente: nome; CPF; Carteira de Identidade; Data de Nascimento; Sexo; Estado Civil; Nome da mãe; Telefone para contato e para recado; e-mail para contato; CEP da residência em que mora e Endereço completo.

Página 2

Preenchendo essas informações e clicando em “avançar”, surge a segunda face, que pede informações da composição familiar.

Devem ser preenchidos: quantas pessoas moram com você com nome completo, CPF, Data de nascimento, CPF e grau de parentesco com eles; informar se alguém tem deficiência; qual seria a deficiência; se possui filhos menores de idade; se possui dependentes e a confirmação do Cadastro Único, precisando inserir o NIS (Número da Inscrição Social).

3ª Página

A seguir, informações sobre a renda familiar. Fique atento às informações pedidas: renda mensal do responsável; renda mensal dos demais membros que a tenham somadas (caso haja membros ou renda) e, por último, a renda de toda a família somada, incluindo a do responsável.

Também será perguntado nesta aba se algum destes membros recebem Bolsa Família ou Benefício de Prestação Continuada (BPC). Se houver, será pedido o nome de quem recebe e o valor recebido por ele.

Página 4

Na página 4, você deverá inserir informações sobre a ocupação atual, ou seja, informações sobre emprego e renda.

Deve-se preencher: com o que trabalha ou se é desempregado; qual o vínculo; período de trabalho ou desemprego; se já contribuiu com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por três anos; se tem como comprovar a renda e qual o tipo de comprovação.

5ª Página

Completando a anterior, vem a quinta face do pré-cadastro, que pede informações sobre a situação habitacional atual. Devem ser preenchidas as informações abaixo.

De que forma mora (aluguel, cessão, entre outras); o tempo que mora assim; se já possui outra residência no nome; a cidade dessa residência (se houver), seguido pelo estado da federação em que o imóvel está.

Página 6

A página 6 começa a empolgar, com uma lista de bairros, dos quais você poderá marcar três opções. Ressaltando que é somente um pré-cadastro, não uma garantia.

São eles: Adriana Parque; Residencial Veneza; Residencial Verona; Jardim dos Ipês; Portal do Cerrado; Vida Nova; Residencial Cerejeiras; Jardim Palmares; Vivian Parque; Residencial Campos do Jordão; Residencial Cerejeiras e Petit-Trianon; Residencial Ana Caroline; Paraíso; Residencial Cidade Industrial; Parque Residencial das Flores; Flor do Cerrado e Vale dos Pássaros.

7ª Página

A página seguinte pede informações sobre questões a ver com a situação junto a órgãos de proteção de crédito, a exemplo do SPC/Serasa.

Sobre “nome sujo”, você deve responder se tem; se não tem ou se não sabe ter; quem seria o credor (a quem você deve); valor aproximado da dívida e se pretende quitá-la, em caso de possuir algum débito negativado.

Página 8

Nessa face do formulário, é pedido que se marque as opções daquilo que você tem como comprovar documentalmente.

São elas: CPF e RG dos maiores de 18 anos; Certidão de Nascimento/casamento; Comprovante de endereço atualizado; Comprovação de renda ou declaração informal; Declaração de não posse de imóvel e Número de NIS (caso receba benefício social).

É importante ressaltar que você não precisará tirar foto desses documentos, somente marcar para apresentar futuramente.

9ª Página

Chegamos a última página do formulário, dedicada a marcar as autorizações para o uso das informações que foram preenchidas nas páginas anteriores para: futuro contato; sobre a ciência de que o pré-cadastro não garante o recebimento do imóvel e para o envio dos dados para a Caixa Econômica Federal, que deve ser a instituição parceira do Construindo Sonhos.

Finalização

Concluindo esta etapa, a confirmação da pré-inscrição no “Construindo Sonhos” vem com o surgimento de uma nova face com os dizeres “Pré-cadastro enviado com sucesso!”.

Depois disso, é só fechar o formulário e aguardar as novas etapas do programa habitacional. Vale lembrar que não há preferência por “quem realizar ou ter realizado o pré-cadastro primeiro”, devendo, apenas, cumprir o prazo deste processo.

Se este passo a passo não te auxiliar, a recomendação é procurar um dos Centros de Referência em Assistência Social (Creas) para ter auxílio.

Uma última orientação é quanto a prática de golpes. A Administração reforçou que o único canal oficial para realização do pré-cadastro é seguindo o passo a passo acima.

