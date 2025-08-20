O melhor jeito de fazer churrasco sem ter churrasqueira em casa (acredite, fica muito bom)

Já pensou em fazer o churrasco diretamente na Air Fryer e mesmo assim obter o gosto defumado da churrasqueira? Isso é possível

Ruan Monyel - 20 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Pobre na Cozinha)

O churrasco é uma das paixões nacionais, mas nem todo mundo dispõe de espaço ou de uma churrasqueira em casa para preparar a carne no método tradicional. Pensando nisso, novas alternativas têm surgido para recriar o sabor defumado característico do churrasco de forma prática e acessível.

Uma delas tem feito sucesso entre os amantes da boa carne: o churrasco preparado diretamente na Air Fryer, mas com um grande diferencial, utilizando um pedaço de carvão para garantir aquele gostinho clássico da brasa que só a churrasqueira traz.

O melhor jeito de fazer churrasco sem ter churrasqueira em casa (acredite, fica muito bom)

O processo começa no tempero, que é simples e respeita a tradição do churrasco. Os bifes devem ser temperados com sal grosso e um fio de azeite, descansando por alguns minutos antes do preparo. Essa etapa é essencial para realçar o sabor natural da carne e garantir maciez.

Agora, com o auxílio de um maçarico ou até mesmo na boca do fogão, um pedaço médio de carvão deve ser aceso até formar brasa. Para evitar sujeira e facilitar a manipulação, recomenda-se fazer uma pequena base com papel alumínio, colocando o carvão por cima. Esse detalhe é fundamental, pois impede o contato direto da gordura da carne com o eletrodoméstico e mantém a fumaça controlada.

Em seguida, tanto a carne quanto o carvão já em brasa são colocados dentro da Air Fryer. O equipamento deve ser ajustado para assar a 200 graus por aproximadamente 20 minutos. Durante esse tempo, a carne cozinha de forma uniforme enquanto absorve o aroma e o sabor defumado liberado pelo carvão. O resultado é surpreendente: um churrasco suculento, com crosta dourada e gosto muito próximo ao que se obtém na churrasqueira tradicional.

A técnica tem conquistado quem vive em apartamentos ou em casas com pouco espaço, já que dispensa fumaça excessiva, é prática e pode ser feita em qualquer ocasião.

Esse truque prova que é possível recriar a experiência de um bom churrasco mesmo sem churrasqueira em casa, bastando usar a criatividade. Assista ao vídeo:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás.