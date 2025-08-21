Acima de R$ 5 mil? O valor do salário que uma pessoa precisa ter no Brasil para ser considerada rica

Confira o que especialistas definem como fronteira entre classe média e alta renda

Magno Oliver - 21 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Vecstock/Freepik)

O salário mínimo no Brasil foi pensado como papel fundamental voltado para garantia da dignidade, sustentar o consumo interno e ser referência para a reposição salarial. Serve também como baliza inicial na estrutura social e econômica, mas está longe de representar conforto financeiro.

Dados do IBGE apontam que a renda média mensal do trabalhador brasileiro atingiu R$ 3.457 em junho de 2025, o maior patamar observado em mais de uma década, impulsionada pela queda do desemprego e pela formalização do emprego.

Entretanto, estar acima desse valor ou mesmo ganhar mais de R$ 5.000 mensalmente não coloca automaticamente alguém entre os ricos. Pesquisas revelam que essa faixa salarial, apesar de estar acima da média, ainda o situa, em muitos casos, dentro da classe média alta, e não da elite econômica propriamente dita.

Segundo levantamento do IBGE, do total de 203 milhões de habitantes no país, apenas 1% da população é considerada rica. Ao todo, existem cerca de 2,3 milhões de pessoas endinheiradas no Brasil.

Isso acontece porque o Brasil é apontado como o país com as maiores taxas de desigualdade na América Latina, seguido pelo México.

Um estudo da Fundação Getúlio Vargas, com base em dados da Pesquisa Nacional por amostra de domicílios Contínua, o PNAD, e o compilado de declarações anuais do Imposto de Renda, chegou a um consenso sobre o salário de uma pessoa rica no Brasil.

A análise concluiu que para fazer parte desse grupo de 1%, é preciso receber um salário mensal de R$ 27 mil.

O indicador da Fundação Getúlio Vargas apontou que, caso o brasileiro receba um salário inferior a essa quantia, não se encaixa no critério classificatório como pessoa rica.

