Câmeras flagram ação de homem que tentou passar a perna em loja de roupas em Anápolis e se deu mal

Vendedora desconfiou de comportamento do suspeito e acionou polícia após notar crime

Augusto Araújo - 21 de agosto de 2025

Suspeito foi flagrado cometendo furto em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 55 anos, foi preso nesta quinta-feira (21) após ser flagrado tentando “passar a perna” e furtar diversas peças de roupas em uma loja no Setor Central de Anápolis.

Tudo começou quando uma funcionária do estabelecimento, de 29 anos, notou o comportamento suspeito do indivíduo dentro do local e chegou a conversar com ele, oferecendo ajuda para escolher roupas.

Porém, o suspeito saiu sem comprar nenhuma peça. Desconfiada, a jovem se juntou a outra trabalhadora para conferir as câmeras de segurança.

As imagens foram claras: o suspeito foi flagrado pegando três camisetas, duas bermudas e uma calça da loja.

Assim, elas chamaram a PM, que localizaram o suspeito ainda na região Central da cidade. Durante a abordagem, as roupas furtadas foram recuperadas.

Questionado, o autor confessou que havia subtraído as peças para uso próprio.

Todos os envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes de Anápolis para os procedimentos legais cabíveis.

