Após meses de impasse, Justiça toma decisão que garante continuidade do tratamento de Thais Medeiros

Após grave reação alérgica a pimenta, jovem passou a depender de serviços de atenção domiciliar

Gabriella Pinheiro - 22 de agosto de 2025

Adriana Medeiros ao lado da filha, Thais, de 26 anos. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O imbróglio judicial que, por meses, afetou o tratamento e a vida da família de Thais Medeiros de Oliveira, de 27 anos — jovem que ficou em estado neurológico grave após sofrer uma parada cardiorrespiratória provocada por inalação de pimenta em conserva — chegou ao fim.

Após o bloqueio de mais de R$ 156 mil das verbas públicas da Prefeitura de Goiânia para o custeio do Serviço de Atenção Domiciliar (home care), a Justiça Federal determinou e efetivou, na quinta-feira (21), a transferência do valor para a empresa CaptaMed Cuidados Continuados Ltda., viabilizando o tratamento.

Conforme consta na decisão, a quantia foi bloqueada em um processo que tramita na 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Goiás e não havia sido liberada por questões burocráticas.

Após o episódio ocorrido em março de 2023, Thais passou a depender integralmente de cuidados contínuos e, durante muito tempo, recebeu atendimento domiciliar adequado, que foi interrompido por impasses administrativos e financeiros. A luta pela continuidade do tratamento contou com o apoio do deputado estadual Mauro Rubem (PT).

“O home care não é um luxo, é o que mantém minha filha viva com dignidade”, destacou a mãe da jovem, Adriana Medeiros.

Vale ressaltar que, durante o ano de 2024, Thais teve uma baixa taxa de reinternações, com apenas três no total. A família segue realizando campanhas nas redes sociais para arrecadar recursos complementares.

