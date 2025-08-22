Concursos públicos no IF Goiano têm salários de até R$ 8 mil; confira as vagas e inscreva-se

Oportunidades são para dois municípios, e seleção acontece em duas etapas

Natália Sezil - 22 de agosto de 2025

IF Goiano, Campus de Rio Verde. (Foto: Divulgação)

Dois processos seletivos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) estão nos últimos dias de inscrições. Os concursos selecionam profissionais para as vagas de professor substituto.

Ao todo, são duas vagas para o Campus Urutaí e uma vaga para o Campus Rio Verde, ambos na região Sul do estado.

Na primeira cidade, as chances são divididas entre a área de Agronomia e a de Medicina Veterinária. No segundo município, o cargo é para a área de Economia.

Em ambos os casos, os salários variam de R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29, segundo a titulação do candidato.

As inscrições são gratuitas e online, pelo site do respectivo processo seletivo: o portal de Urutaí e o de Rio Verde. O prazo segue até o próximo domingo (24).

A seleção acontece em duas etapas, sendo elas a prova de desempenho didático e a prova de títulos.

Mais informações, como o cronograma de cada concurso, está disponível nos editais – para Economia; e para Agronomia e Medicina Veterinária.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!