Conheça a filha de Leonardo que, segundo o cantor, é a única que trabalha de verdade

Primogênita é formada em Relações Internacionais e está em fase de conclusão do curso de Agronomia

Paulo Roberto Belém - 19 de julho de 2025

Monyque é a primogênita do cantor (Foto: Reprodução)

Longe dos holofotes de uma carreira artística, a filha primogênita do cantor Leonardo, Monyque Costa, de 33 anos, foi considera pelo pai como a única que “a única que trabalha de verdade”.

Monyque tem cinco irmãos e coube a ela administrar fazendas da família, repartindo a rotina entre os estados de Goiás e Minas Gerais. A primogênita é formada em Relações Internacionais e está em fase de conclusão do curso de Agronomia.

Em entrevista, Monyque comentou que o envolvimento com a agricultura tem origem familiar: “O interesse vem de berço”. Isso porque, a mãe, Sandra Helena, empresária e ex-mulher de Leonardo, também tem raízes no campo.

Segundo o Portal Alô Alô Bahia, nos últimos anos, a filha do cantor tem aparecido com mais frequência nas redes sociais, especialmente em conteúdos sobre a vida rural. Ela produz vídeos educativos, respondendo dúvidas sobre temas como o cultivo de soja.

O perfil dela no Instagram já acumula quase 1 milhão de seguidores e registros mostram a aproximação que tem com a família do pai e irmãos famosos. Em algumas postagens, ela chegou a postar registros com os filhos de Virgínia Fonseca e Zé Felipe.

Ainda de acordo com o portal, entre os irmãos, Monyque tem maior proximidade com Zé Felipe, vivendo na mesma região em Goiás. Ela também é madrinha de José Leonardo, filho caçula do cantor com a influenciadora famosa, por quem demonstra grande carinho.

