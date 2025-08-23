Conheça a cidade que é uma das mais simétricas do Brasil e já fez parte de Goiás

Capital planejada nasceu de um projeto moderno e já pertenceu ao território goiano

Magno Oliver - 23 de agosto de 2025

Vista aérea de Palmas, capital do Tocantins. (Foto: Washington Luiz/Governo do Tocantins)

Poucas cidades brasileiras carregam tanta história e planejamento urbano quanto Palmas, a capital do Tocantins.

Criada em 20 de maio de 1989, ela é considerada uma das cidades mais simétricas do país, com ruas e avenidas que seguem um traçado organizado e pensado para facilitar a mobilidade.

Antes de se tornar capital, a região onde hoje está Palmas pertencia a Porto Nacional, município goiano que foi um dos mais influentes da região Norte de Goiás.

Isso porque o estado do Tocantins só foi criado em 1988, após a Constituição Federal, e herdou parte do território goiano.

A escolha do local para a nova capital não foi por acaso. Localizada no centro geográfico do Tocantins, a cidade foi planejada para impulsionar o desenvolvimento da região, que até então sofria com o isolamento em relação a Goiânia e Brasília.

Além da simetria impressionante, Palmas chama atenção pelo fato de ser uma cidade jovem, com pouco mais de três décadas de existência, mas que já se tornou um polo econômico e político da região Norte do Brasil.

Hoje, ao caminhar por suas largas avenidas e praças, é difícil imaginar que, antes da fundação, o espaço era ocupado apenas por povoados como Taquaruçu e por fazendas espalhadas pelo cerrado.

Palmas, que nasceu do sonho de integrar uma nova unidade federativa ao país, segue se consolidando como uma das capitais mais modernas e planejadas do Brasil, sem esquecer que um dia já fez parte da história de Goiás.

